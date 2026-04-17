La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema svela le prime novità della 62ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, che si terrà a Pesaro dal 13 al 20 giugno 2026 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto il festival diretto da Pedro Armocida celebrare l’importante traguardo dei suoi primi 60 anni, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si prepara alla nuova con uno sguardo ancora più aperto alle evoluzioni del linguaggio cinematografico, capace di intercettare le forme più innovative e le sperimentazioni contemporanee, continuando parallelamente a raccontare e a valorizzare gli autori più significativi del cinema italiano.

Il tradizionale Evento Speciale sul cinema italiano sarà dedicato a Maurizio Nichetti, autore unico e visionario che ha saputo coniugare comicità e linguaggio cinematografico d’avanguardia nel corso della sua carriera.

Attraverso una retrospettiva dei suoi film, la pubblicazione di una monografia edita nella collana Nuovocinema di Marsilio – Maurizio Nichetti. Il cinema e oltre curata da Pedro Armocida e Gabriele Gimmelli – e una tavola rotonda conclusiva, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema renderà omaggio a uno dei più originali registi e sceneggiatori del panorama italiano, in grado di attraversare cinema, televisione e animazione con uno stile inconfondibile, che ha commentato così l’Evento Speciale a lui dedicato: “Quando mi hanno comunicato che la 62a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema voleva occuparsi, quest’anno, del mio cinema me lo sono fatto ripetere due volte. Prima di tutto per essere sicuro di aver capito bene e poi anche per tornare a respirare. Sarò felice di rivedere i miei film con un pubblico nuovo, sperando riescano a trasmettere anche solo una piccola parte di quell’entusiasmo e di quella passione che mi hanno permesso di realizzarli.”

L’accesso ai bandi (sono ancora aperti quelli del concorso di critica cinematografica – Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di video saggi – (Ri)montaggi. Il cinema attraverso le immagini – rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo) e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, X.

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