Al via da oggi, sabato 3 luglio, l’“Antìstasis”, una serie di appuntamenti live in cui la band rock etnica Tazenda presenterà al pubblico il loro ultimo album “Antìstasis”, disponibile in versione cd, vinile nero e in digitale, unitamente ai brani del loro repertorio.

Un inizio tanto atteso e sofferto che diventa segno della forte resistenza della band ai tempi duri e della loro voglia di portare in giro le emozioni che solo la loro musica sa donare.

Insieme ai Tazenda– Gigi Camedda (piano e voce), Gino Marielli (chitarra e voce) e Nicola Nite (voce e chitarra) – ci sarà la band composta da Massimo Cossu (chitarre), Massimo Canu (basso), Luca Folino (batteria) e Paolo Erre (tastiere).

Queste le date del tour estivo (in continuo aggiornamento):

-3 luglio alle ore 21.00 al Parco dei Petroglifi di Cheremule (SS) all’interno del “Festival delle Bellezze” (live trio acustico)

-4 luglio alle ore 21.30 in Piazza del Popolo a Barrali (SU)

-8 luglio alle ore 21.15 in Villa Scarsella a Diano Marina (IM) all’interno di “Folk in Diano 2021” – 4° Festival di Cultura Popolare

-12 luglio alle ore 21.30 in Piazza S. Palmerio a Ghilarza (OR)

-24 luglio alle ore 21.30 in Piazza S. Pantaleo a Sorso (SS) all’interno del “Festival Sardegna e Folklore”

-27 luglio alle ore 21.00 al Parco Mario Cervo di Olbia (SS) per il Premio Discografico Mario Cervo (live trio acustico)

-30 luglio alle ore 21.30 al Campo Sportivo Comunale di Nurachi (OR)

-31 luglio alle ore 21.30 al Parco Chico Mendez di Porto Torres (SS) all’interno di “Festival Sonos” (evento dedicato ad Andrea Parodi – ingresso a pagamento).

È in radio “Splenda”, il nuovo singolo della band estratto al loro ultimo album di inediti “Antìstasis”. Online il video musicale (progetto grafico, animazione, video e montaggio di Gaetano Garau), disponibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=3Z4XYilUPPs

“Antìstasis”, l’album

“Antìstasis”” (dal greco classico “resistenza”) è un disco che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro.

11 brani inediti (più 1 remix), in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni moderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale.

Questa la tracklist di “Antìstasis”:

“Coro”, “La ricerca del tempo perduto”,

“Ammajos”,

“Splenda”,

“A nos bier”,

“Essere magnifico (feat. Black Soul Gospel Choir)”,

“Dolore dolcissimo”,

“Tempesta mistica”,

“Dentro le parole”,

“Innos (feat. Bertas)”,

“Oro e cristallo (feat. Matteo Desole)”,

“A nos bier (alternative version re-produced by jxmmyvis)”

