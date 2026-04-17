Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, dal 15 al 17 maggio a Fano (Pesaro e Urbino) torna Sopravènto, il festival che unisce la musica e il mare, con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino, organizzato da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.

Il festival punta sulla dimensione intima dei suoi live, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare gli artisti in una forma diversa dal solito, più essenziale e ravvicinata, capace di valorizzare la scrittura e la presenza scenica.

Particolare attenzione quest’anno è dedicata al cantautorato italiano di nuova generazione, rappresentato da Marco Giudici, Gaia Banfi e Marta Del Grandi, in dialogo con la dimensione internazionale del festival grazie alla presenza del duo catalano Tarta Relena, segnando così per la prima volta l’apertura della manifestazione ad artisti internazionali.

Come da tradizione, il festival si arricchisce anche quest’anno della presenza dell’artista Nicolò Carnesi.

Il festival può contare su tre fuoriclasse assoluti della scena contemporanea: Brunori Sas, protagonista di un solo show all’alba di domenica; Alberto Ferrari (Verdena), che si esibirà per la prima volta in solo con un live essenziale e inedito; e Dimartino, che presenterà dal vivo il suo nuovo album aprendo ufficialmente il festival.

«Per il terzo anno abbiamo il privilegio di essere direttori artistici di questo piccolo grande festival che anno dopo anno cresce insieme a noi – dichiarano Colapesce e Dimartino – Affrettatevi perché i posti sono veramente pochi. Ci vediamo a Fano. Lorenzo e Antonio».

La città marchigiana si trasformerà, per tre giorni, in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando concerti, incontri e momenti di condivisione in luoghi simbolo della marineria fanese e del suo suggestivo centro storico.

Il festival si apre e si chiude con la tradizionale processione del barchino, emblema del legame tra Fano e il mare. Cuore del festival sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, uno degli spazi più affascinanti di Fano, un luogo storico che oggi accoglie linguaggi contemporanei in dialogo con le architetture medievali.

Qui si svolgeranno le principali serate live, con una line up che attraversa alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea italiana e internazionale, tra cantautorato, sperimentazione e nuove traiettorie sonore, confermando SOPRAVÈNTO come spazio di incontro tra ricerca artistica e grande musica dal vivo.

15 MAGGIO 2026

20:30 – Opening: Marta Del Grandi

21:15 – Main artist: Dimartino

16 MAGGIO 2026

20:30 – Opening: Marco Giudici

21:15 – Main artist: Tarta Relena

17 MAGGIO 2026

20:30 – Opening: Gaia Banfi

21:15 – Main artist: Alberto Ferrari (Verdena)

Il 17 maggio alle ore 06:00, presso Spiaggia Sassonia / Largo Rastatt a Fano, il solo show all’alba con BRUNORI SAS (ingresso libero).

Sono disponibili in prevendita i biglietti per le serate con main artist Dimartino, Tarta Relena e Alberto Ferrari (Verdena), acquistabili al seguente link: https://tinyurl.com/TicketSopravento2026.

Prossimamente saranno svelate le iniziative collaterali ai concerti principali, un calendario di appuntamenti che arricchirà ulteriormente il festival con incontri, esperienze e momenti di approfondimento pensati per coinvolgere il pubblico in modo ancora più ampio e trasversale.

www.instagram.com/sopravento_festival/

www.rebelhouse.it/sopravento

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia