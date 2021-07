È in radio e disponibile in digitale “Immagina il mondo che vuoi” (Azzurra Music), il nuovo singolo del cantautore Franco J. Marino. È online il video al link: https://youtu.be/NdcdZS8yuiE.

In “Immagina il mondo che vuoi”, brano pop/soul dalle sonorità vintage e raffinate, confluiscono l’esperienza e la maturità di un autore che vanta collaborazioni con svariate punte del panorama musicale, da Lucio Dalla ad Andrea Bocelli, passando per la Disney.

Scritto, prodotto e arrangiato dallo stesso Franco J. Marino, “Immagina il mondo che vuoi” è un inno alla forza dell’immaginazione, capace di trasformare il mondo in ciò che vogliamo anche quando questo sembra andare nel verso opposto.

«Chi – si chiede l’artista – alla luce dei fallimenti del genere umano, anche rispetto alla pandemia, non si è interrogato sulle sorti del mondo e di come vorrebbe che girasse? Questo brano parte da una storia vera di sentimenti che spesso non si incontrano e si perdono nel cammino della vita. A volte però bisogna solo chiudere gli occhi per vedere davvero, e scoprirsi uniti: “anche tu, come me, stai cercando quel mondo che non c’è”.»

Il video di “Immagina il mondo che vuoi”, prodotto da Volopindarico per la regia di Federica Lecce e la direzione di produzione di Rodolfo Mannara, è stato girato nel suggestivo paesaggio dei Colli Bolognesi e ritrae un luogo idilliaco, tanto bello da assomigliare al mondo ideale del brano.

www.facebook.com/FrancoJMarinoOfficial/

www.instagram.com/francojmarino/

www.youtube.com/channel/UC_32KfERV7q-E3mCLBka24Q