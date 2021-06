Sabato 26 giugno il cantautore Paolo Simoni sarà in Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo, tra gli ospiti di Fatti Sentire – Festival della Musica Emergente Italiana, il concorso musicale ideato da Maurizio Rugginenti e realizzato da Milleunoeventi e Rusty Records, dove presenterà dal vivo alcuni brani estratti dal nuovo album di inediti “Anima”.

Pubblicato da Riservarossa Records e distribuito da Warner Music, disponibile in formato cd, in digitale e in vinile (edizione limitata, 180 grammi bianco), “Anima” è un disco piano e voce composto da dieci brani (https://lnk.to/PS_Anima): ogni canzone analizza diversi aspetti della società attuale e della vita individuale.

Un album tutto da scoprire anche nella vena cantautorale più classica come emerge in particolar modo in “L’Anima Vuole”, l’attuale singolo con la partecipazione speciale di Roberto Vecchioni, in cui le voci dei due cantautori appartenenti a due differenti generazioni si incontrano per cantare di temi importanti, quali la libertà di pensiero e di parola, e del materialismo che caratterizza i nostri tempi e che impedisce all’anima di esprimersi nella sua maniera più autentica.

Il video del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/Gwq_SFpykoM.

Questa la track-list dell’album:

“L’anima vuole” (con Roberto Vecchioni), “Porno Società”, “Cuore di Ragazzo”, “Imparare a vivere”, “Non sono altro che un artista”, “E invece importa”, “Amico mio”, “Eterna estate”, “4 zampe” e “Augh”.