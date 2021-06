“Ballo da sola”, Anna Capasso

Anna Capasso, esce venerdì in radio e in digitale “Ballo da sola” il nuovo singolo della poliedrica artista

«L’amore che supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze»

Da venerdì 25 giugno sarà disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “Ballo da sola”, il nuovo singolo della cantautrice ANNA CAPASSO, distribuito da Artist First.

Il brano, scritto dalla stessa Anna Capasso con Massimo D’Ambra e prodotto da Massimo D’Ambra, affronta il tema delle relazioni “a distanza”. L’artista invita gli ascoltatori a non “pesare” il tempo che si vive con il proprio partner, anche perché le ore trascorse insieme non tornano più indietro. Non importa che sia un’ora, un giorno o una settimana: è necessario avere una persona che sappia donare il proprio tempo, non le proprie pause.

«Per questo brano abbiamo scritto un testo alla portata di tutti, dalle sonorità fresche e allegre, per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo. In tanti – racconta Anna Capasso – possono immedesimarsi in “Ballo da sola”: quanti amori impossibili, quante ore vissute senza la persona amata, quante attese; quante volte ci siamo ritrovati distanti, pur restando fedeli. Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo, rivivendo tutti i momenti trascorsi insieme. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze».

www.annacapasso.it/

www.facebook.com/annacapasso1983/

www.instagram.com/annacapassofficial/

www.youtube.com/channel/UCGr6fR8Ngnn80kN74uhTgBg/

www.tiktok.com/@annacapassofficia