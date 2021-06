“Cristiano Godano – Mi ero perso il cuore Tour”

Al via il 19 giugno 2021 l’atteso tour estivo di Cristiano Godano. Presenta per la prima volta dal vivo l’album solista “Mi ero perso il cuore” (Ala Bianca Group / Warner Music) con una serie di concerti in location suggestive in tutta Italia.

Cristiano Godano, in duo, coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera intima con l’obiettivo di dar vita ad uno spettacolo accogliente e confidenziale, caratterizzato dall’urgenza creativa che da sempre contraddistingue la produzione del cantautore. Sarà un viaggio nelle note e nell’anima di “Mi ero perso il cuore”, un album affascinante e misterioso che ha conquistato la critica e il pubblico, un tour che permetterà di tornare finalmente a condividere l’emozione del live, carico di sensazioni inaspettate e sorprese.

Queste le prime date del tour

19 giugno allo Spazio Polaresco di Bergamo

20 giugno al Festival Delle Basse di Montagnana (PD)

24 giugno all’Occit’amo Festival di Saluzzo (CN)

9 luglio all’Hiroshima Sound Garden di Torino

11 luglio al SEI – Sud Est Indipendente di Corigliano d’Otranto (LE)

12 luglio al Mercato Nuovo di Taranto

23 luglio a Roddino (CN)

24 luglio all’Officina Giovani di Prato

27 luglio al Parco Tittoni di Desio (MB)

30 luglio all’Anfiteatro del Venda di Padova

I concerti saranno organizzati nel pieno rispetto dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19.

Per informazioni e prevendite https://linktr.ee/cristianogodano

Rolling Stone Italia è media partner del tour.

Note biografiche dell’artista

Cristiano Godano, artista poliedrico, è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Oltre a essere il cantante dei Marlene Kuntz, infatti, è l’autore di tutti i testi (oltre 130) della band.

Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de “I vivi” (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia, nel 2019 ha pubblicato il racconto biografico in prima persona “Nuotando nell’aria.

Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” (La Nave di Teseo). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico. “Mi ero perso il cuore” è il suo primo disco solista, uscito a giugno 2020 in digitale, CD e doppio Vinile da collezione 180gr.

www.instagram.com/cristianogodano/ – www.facebook.com/cristianogodanoofficial/