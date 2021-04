I Boschi Bruciano sono pronti a tornare con un nuovo EP

Dopo i cambiamenti dell’ultimo anno,

I Boschi Bruciano – prima un gruppo, ora un duo – sono pronti a tornare con nuova musica! Da venerdì 23 aprile sarà infatti disponibile il loro nuovo EP , composto dal brano inedito “Fuoco” e da “L’ultima Festa”, cover di Cosmo.

L’EP – prodotto da Manuele Fusaroli, storico produttore dell’indie-rock italiano, e da Michele Guberti –

è un mix di rock moderno made in UK, voci gridate in faccia e di tutta l’energia che può scaturire solo da un duo chitarra/batteria.

“FUOCO” segna il punto di ripartenza per I Boschi Bruciano: “da mesi stavamo lavorando su materiale inedito cercando di focalizzarci, di fare sempre meglio, di asciugare la nostra scrittura e allo stesso tempo renderla più diretta ed efficace, ma dopo molti tentativi eravamo confusi e non sapevamo che strada prendere” – commenta il duo – “dalla frustrazione e dall’incredibile voglia di finire la giornata con una canzone uscita dallo stomaco è nata ‘Fuoco’, senza riflessioni e senza tentennamenti. ”

Il duo ha inoltre deciso di omaggiare Cosmo

e la sua “L’ULTIMA FESTA”. La cover è nata dalla loro esigenza di lasciarsi alle spalle il passato e di iniziare un nuovo percorso di crescita personale e artistica. “Sentivamo il bisogno di suonare, tanto e subito, senza perderci nei testi e nelle strutture” – commentano Pietro e Vittorio – “così abbiamo deciso di tirare su una cover, come si fa alle prime prove di un nuovo progetto. Ci sembrava divertente costruire un nuovo sound su un pezzo edito al di fuori dal nostro genere, pur non avendo idea di come interpretare un brano così lontano dalle nostre sonorità.”

I Boschi Bruciano si formano nel 2018

in un granaio in mezzo ai frutteti nelle campagne di Cuneo dall’idea dei fratelli Pietro e Vittorio Brero con Giulio Morra, tutti poco più che ventenni. Nonostante la giovane età dei componenti e grazie all’esperienza live accumulata singolarmente I Boschi Bruciano risultano essere una tra le band più attive della piccola scena musicale cuneese.

Inizialmente operativi come quartetto, nel 2018 firmano un contratto con Bianca Dischi e registrano a Cagliari il loro album di debutto “Ci Pesava” pubblicato il 4 ottobre 2019 (distribuzione Artist First).

Durante la primavera 2020, in piena emergenza pandemica, I Boschi Bruciano diventano un duo, i fratelli Pietro e Vittorio Brero stravolgono l’assetto della band e decidono di portare avanti il progetto restando in due. Ne conseguono parecchi mesi passati in sala a scrivere e comporre nuove canzoni e a riadattare il vecchio repertorio.

A febbraio 2021 si trasferiscono al Natural HeadQuarter di Ferrara e sotto la produzione di Manuele Fusaroli, storico produttore dell’indie-rock italiano, e Michele Guberti registrano il loro nuovo EP.

https://www.instagram.com/iboschibruciano/