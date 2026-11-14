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CEM Ambiente al fianco dei Comuni

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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cem-ambiente.
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L’11 novembre a Cavenago di Brianza, si è svolto un convegno dal titolo “L’evoluzione della TARI nella nuova stagione degli ETC. Dalla misurazione alle aggregazioni”, aperto dal Presidente di CEM Corrado Boccoli e dedicato all’evoluzione della tariffazione, alle nuove regole e alle prospettive per gli enti locali.
ISCRIZIONI ANCORA APERTE

Non solo gestione dei servizi, ma anche competenze, approfondimento e strumenti per accompagnare i Comuni nelle scelte che riguardano il territorio. Con questo obiettivo CEM

Al centro dell’incontro alcuni dei temi che interessano più direttamente le amministrazioni locali: novità legislative in materia di TARI, misurazione e tariffazione dei rifiuti, PEF, affidamenti e nuove forme aggregative degli ETC, fino alle opportunità specifiche per i Comuni soci CEM.

L’obiettivo è offrire agli amministratori un’occasione di approfondimento su un quadro normativo e organizzativo in evoluzione, mettendo a confronto competenze tecniche e istituzionali e creando uno spazio nel quale leggere i cambiamenti e valutarne le implicazioni per gli enti locali.

CEM vuole essere sempre più un punto di riferimento per i Comuni soci – ha sottolineato il Presidente Corrado Boccoli non soltanto nella gestione quotidiana dei servizi, ma anche nell’approfondimento dei temi che incidono sulle loro scelte. Creare occasioni di confronto qualificato significa mettere a disposizione del territorio conoscenze e competenze utili per comprendere il cambiamento e governarlo”.

PER ISCRIZIONI: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=zRSm0uiy70OdPjUz-HRbWK3jtJq9pPxChrMGwyWIVDNUMEowWVRWMjE5MEhCQVhUOUZQVktBWldGOS4u&route=shorturl

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