Arese: sospensione della ZTL in via Caduti

Preoccupati per il forte calo delle vendite e per le crescenti difficoltà segnalate da negozianti e residenti del centro storico, le segreterie politiche e i consiglieri comunali di centrodestra hanno presentato una mozione al Sindaco Luca Nuvoli per chiedere la sospensione della ZTL in via Caduti e la conseguente riapertura del centro storico al transito delle auto, almeno per consentire le vendite natalizie (28 novembre – 7 gennaio).

Una richiesta concreta, che nasce dalla necessità di riportare al centro delle decisioni amministrative le esigenze di cittadini, commercianti e famiglie. Le scelte politiche non possono essere calate dall’alto, senza valutarne attentamente le conseguenze sulla vita quotidiana e sulle attività economiche della città.

Per questo, il centrodestra chiede anche la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto, affinché commercianti, cittadini e tutti i soggetti coinvolti possano esprimere direttamente le proprie preoccupazioni e confrontarsi con l’Amministrazione.

Non si può continuare a ignorare le difficoltà di chi ogni giorno tiene vivo il centro storico. Dietro ogni negozio che abbassa le serrande non c’è soltanto un’attività commerciale, ma ci sono persone, lavoratori e intere famiglie che rischiano di vedere compromesso il proprio futuro.

Il centro storico deve essere un luogo da vivere, frequentare e sostenere, non uno spazio progressivamente svuotato. È tempo che l’Amministrazione ascolti il territorio e riveda le proprie scelte.

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