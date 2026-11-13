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Eventi in Jazz – Gran finale: venerdì 20 novembre con il Chicco Gussoni Quartet a Busto Arsizio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Il-chitarrista-Chicco-Gussoni.j
Il-chitarrista-Chicco-Gussoni.j

È tempo di bilanci per Eventi in Jazz, la rassegna che da alcuni anni anima, in autunno, il Varesotto e, in particolare, i Comuni di Busto Arsizio e Castellanza: quest’anno i cinque appuntamenti in programma tra ottobre e novembre nelle due località lombarde hanno fatto registrare tre sold-out (e due pienoni) per un numero complessivo di 2.200 spettatori

Tanti anche i musicisti coinvolti dal direttore artistico Mario Caccia: ben 35 a Busto Arsizio e una trentina a Castellanza. I dati, per la verità, sono destinati ad aumentare ulteriormente, visto che Venerdì 20 novembre andrà in scena l’ultimo live della stagione, ovvero il concerto del quartetto guidato da Chicco Gussoni, che si esibirà per la data spin-off della manifestazione al Teatro Sociale di Busto Arsizio(ore 21, ingresso libero con libera donazione).

La rassegna Eventi in Jazz è stata resa possibile grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Castellanza e al sostegno di alcuni sponsor (Studio legale Puce & Partners, Mogon Pharmaceuticals e Gemas).

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