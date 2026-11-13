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“Pepita e la Rivoluzione”: nuovo album di inediti di Luca Barbarossa

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Dettagli allegato LUCA-BARBAROSSA_PRESS_CAMILLA-LICONTI_
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Dal 27 novembre sarà disponibile in fisico e in digitale “PEPITA E LA RIVOLUZIONE” (https://lucabarbarossa.lnk.to/pepita) il nuovo album di inediti di LUCA BARBAROSSA pubblicato da Margutta 86, distribuito e curato dalla divisione Classics & Jazz di Universal Music Italia.

cover_pepitaelarivoluzione
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Un disco che nasce dall’incontro tra la canzone d’autore e il jazz, un percorso sonoro libero, ricercato e profondamente umano. Registrato interamente in analogico, l’album rivendica il valore della musica suonata, dell’incontro e della condivisione.

Nessun suono virtuale o simulato, nessuna intelligenza artificiale: ogni nota nasce dall’esecuzione e dall’interazione tra musicisti, dalla possibilità di ascoltarsi, dialogare e lasciarsi sorprendere nel momento stesso della registrazione.

«Ringrazio sinceramente tutti i musicisti che hanno preso parte a questo album: il loro talento e la loro passione costituiscono l’anima di questo disco – dichiara Luca Barbarossa – Durante le registrazioni ci sono stati momenti di profonda emozione. Ci siamo divertiti e commossi insieme nello stesso luogo fisico, con la consapevolezza che la musica nasce per essere vissuta e suonata insieme. Ogni nota che ascolterete è stata generata da esseri umani che hanno dedicato la loro esistenza agli strumenti che suonano. Troverete solo voglia di scrivere, comporre, suonare, cantare, condividere stati d’animo e pensieri».

Questa è la tracklist di “PEPITA E LA RIVOLUZIONE”:

  1. Pepita e la rivoluzione (feat. Danilo Rea, Paolo Fresu)
  2. Marcia la guerra
  3. A che serve una canzone (feat. Paolo Fresu)
  4. I tuoi silenzi (feat. Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia)
  5. Inferno e paradiso
  6. Tempesta (feat. Danilo Rea)
  7. Beati i poeti
  8. Mentre
  9. Chiedo troppo (feat. Danilo Rea)
  10. Protegga il cielo (feat. Paolo Buonvino)
  11. Le notti bianche (feat. Paolo Buonvino)

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    https://www.lucabarbarossa.it/discografia/
    https://www.instagram.com/lucabarbarossa/        

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