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Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: presentazione del libro “Appuntamento al Belvedere”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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GABRIELLA-LEDDA-SPADA-APPUNTAMENTO-AL-BELVEDERE.j
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Il 19 novembre, alle ore 16.30, presso la BIBLIOTECA CIVICA INTERNAZIONALE di BORDIGHERA, si terrà la presentazione del libro Appuntamento al Belvedere” di Gabriella Ledda Spada, organizzata dalla FONDAZIONE L’UOMO E IL PELLICANO.

biblioteca_civica_internazionale_bordighera
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L’incontro, ad ingresso libero, vedrà protagonisti in dialogo l’autrice Gabriella Ledda Spada e il fondatore della Fondazione L’Uomo e Il Pellicano ETS Alberto Guglielmi Manzoni.

“Appuntamento al Belvedere” racconta la storia di Alberto, un giovane la cui passione per il mare e l’incertezza dovuta a un lavoro precario lo spingono a cercare lontano dal proprio paese di origine una strada capace di dare significato e felicità al suo futuro. Ma chi è davvero Alberto?

Non lo sa nemmeno lui, almeno fino a quando un incontro inatteso, di quelli che capitano una sola volta nella vita, lo porterà a scoprire la propria identità più autentica e ad aprire gli occhi sulla bellezza che si trova molto più vicina di quanto avesse immaginato.

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