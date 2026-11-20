Il progetto Forestami ha incontrato nei giorni scorsi i Comuni della Città metropolitana di Milano per un Forum sui piani del verde e le piantumazioni favorite in numerosi centri del territorio. L’Assessora all’Ambiente Valentina Giro ha partecipato all’evento ritirando l’attestato che certifica il coinvolgimento del Comune di Rho in questi percorsi nati per ridurre le isole di calore incrementando le presenze arboree.

Al Forum sono intervenuti Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città metropolitana di Milano; Giorgio Mantoan, Consigliere delegato alla Forestazione urbana; Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano; Stefano Boeri, Coordinatore Comitato di indirizzo Fondazione Forestami.

Il progetto ha ricevuto un riconoscimento importante dalle Nazioni Unite: il World Restoration Flagship Award, premio internazionale per l’impegno nel ripristino degli ecosistemi urbani. Altro premio quello di Ecomondo: Primo Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2026 nella categoria “Resilienza e adattamento al cambiamento climatico”.

Il format si articola in piantagioni collettive e diversi filoni di lavoro, ciascuno dei quali si arricchisce di anno in anno di nuove idee: sono formati adattabili a nuovi contesti ed esigenze che nascono dal dialogo con i vari interlocutori, Comuni e amministrazioni, Aziende e Fondazioni che sostengono Forestami, scuole, cooperative sociali, altri soggetti e partner del terzo settore.

La collaborazione con i 133 comuni di Città metropolitana di Milano ha portato a 127 interventi su una superficie di circa 279 ettari, in 56 Comuni, per un totale di circa 227.460 piante. Ben 77 interventi sono stati realizzati con fondi Forestami, pari a circa 51 ettari, in 41 Comuni, per un totale di circa 73.230 piante.

Per il contrasto alle isole di calore si contano 59 interventi e 117 ettari di nuove forestazione ricadono in aree con anomalie termiche. Quanto agli interventi di forestazione urbana, sono previsti 5 anni di manutenzioni per favorire la crescita e l’attecchimento delle nuove forestazioni: così accade anche a Rho.

Forestami sta realizzando una piattaforma con Politecnico di Milano e Parco Nord Milano, in collaborazione con R3Gis e grazie al contributo dei due enti e di Fondazione Cariplo: si tratta di una piattaforma condivisa per la gestione del capitale naturale su scala territoriale metropolitana milanese, cosa che permette di avviare un motore di cambiamento dei processi di piantagione, manutenzione, conoscenza e partecipazione. Un rendiconto specifico del capitale naturale, e del suo stato di salute, permette di adeguarsi alle diverse richieste dell’Europa, fornendo il censimento del capitale naturale che è uno dei passaggi necessari per la costruzione dei Piani del verde, prevista dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano 2017, parte degli obiettivi della European Biodiversity Strategy del 2030.

Dal 2018 il gruppo di ricerca di Forestami raccoglie i dati delle attività di piantagione degli Enti pubblici e di altri attori territoriali, sistematizzandoli all’interno di un quadro complessivo, verso un obiettivo comune: l’incremento del capitale naturale dell’intero territorio della Città metropolitana di Milano.

Al momento sono circa 500mila le piante mappate, in una situazione climatica complessa che ha messo sotto pressione la gestione del verde, visto che dal 2022 a oggi si sono contate siccità, poi tempeste di vento e i record di calore registrati in questo 2026.

Le Linee guida per i Piani del verde accompagnano i Comuni sopra i 20.000 abitanti per il censimento del verde, regolamenti del verde pubblico e privato e il bilancio arboreo che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano.

“Forestami ci ricorda che le aree verdi costituiscono un’infrastruttura ecologica che contribuisce a mitigare la crisi climatica nei centri urbani, a garantire ed espandere la biodiversità nel territorio, a offrire spazi di benessere fisico, mentale e spirituale agli abitanti – ricorda l’Assessora Valentina Giro – Iniziative specifiche di associazioni, scuole, organizzazioni professionali, agricoltori, imprenditori, singole famiglie e cittadini ci aiutano a lavorare per una città più verde e più bella. Poter contare sul supporto del progetto per i 5 anni successivi alle piantumazioni garantisce al Comune un aiuto notevole. Collaboriamo convintamente a queste iniziative, continuando a favorire le piantumazioni con diversi soggetti. Obiettivo è il benessere di tutti i rhodensi, a partire dai più piccoli”.

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