Quattro giornate di poesia a Casa degli Artisti con la mostra di restituzione della seconda edizione di ARIMO e un articolato programma di incontri, reading e performance nell’ambito di BookCity Milano 2026. Dal 26 al 29 novembre la Casa ospita un palinsesto dedicato alla poesia, con protagonisti della scena poetica italiana, nuove voci, presentazioni editoriali e occasioni di incontro e partecipazione aperte al pubblico.

Esistono ancora i perfetti sconosciuti? Nelle città contemporanee, dove gli algoritmi profilano i nostri desideri, le applicazioni di incontri selezionano i possibili interlocutori e i social network sembrano aver ridotto le distanze tra le persone, è ancora possibile imbattersi in qualcuno senza conoscerne già il profilo? Lasciarsi sorprendere da un incontro, riconoscersi in uno sguardo, immaginare la storia di chi ci passa accanto? È da queste domande che preso avvio ARIMO II – Hello Stranger. La poesia degli sconosciuti, la seconda edizione della residenza poetica di Casa degli Artisti, ideata e curata da Luca Mastrantonio, coordinata da Mattia Bosco con Silvia Gandolfo, iniziata il 7 ottobre scorso. Il progetto riporta la poesia dentro uno spazio di creatività condivisa, multidisciplinare e conviviale, facendo dialogare poetesse e poeti tra loro, con artisti di altri ambiti, con la comunità della Casa e con la città.

Giunta alla seconda edizione, la residenza ha raddoppiato le circa 150 candidature ricevute nella prima, riunendo oltre venti voci poetiche e artiste e artisti intorno al tema dello sconosciuto: l’altro che ci passa accanto e che rischiamo di perdere se non ci viene presentato da un algoritmo, ricondotto a una comunità di appartenenza o riconosciuto attraverso categorie e pregiudizi. Più che un laboratorio di scrittura, ARIMO si configura come un’esperienza collettiva e un primo nucleo di comunità, fondato sull’ascolto, sulla condivisione dei percorsi di lettura e scrittura, sul confronto tra biografie, immaginazione e differenti linguaggi espressivi.

Ispirato allo sguardo di Walt Whitman, Charles Baudelaire e Daria Menicanti, il progetto si confronta con una lunga tradizione poetica che ha riconosciuto nella folla e nell’anonimato delle metropoli un territorio di possibilità, desideri e incontri inattesi. Dalla New York di Foglie d’erba alla Parigi dei Fiori del male, fino alla Milano contemporanea, la figura dello sconosciuto diventa il punto di partenza per una ricerca sulla relazione, sulla memoria, sulla fantasia e sulla capacità di immaginare le vite degli altri. «Lontano in qualche parte / della città anche tu mi stai cercando / smaniosamente. Io non so chi, non so / il nome. / Ma ti aspetto / in febbre e sudori», scrive Daria Menicanti in A un passante, dalla raccolta Poesie per un passante del 1978. Quasi cinquant’anni dopo, quei versi tornano a interrogare il nostro presente: abbiamo ancora voglia di cercare qualcuno che non conosciamo? Siamo ancora capaci di guardare all’altro, simile o dissimile, con la meraviglia della prima volta?

La parola guida del progetto è ARIMO, termine usato nella Milano del Dopoguerra nei cortili, durante la ricreazione e nei giardinetti per interrompere temporaneamente il gioco: una sorta di time out, una pausa che sospende il tempo ordinario per poi riprenderlo. In questa seconda edizione ARIMO diventa una pausa di riflessione poetica rispetto alla velocità e alle logiche di selezione del mondo digitale, un’occasione per rimettere al centro il gioco, l’ascolto, gli sguardi e la possibilità di incontri non programmati. Un modo per sottrarsi, almeno per un momento, alla prevedibilità degli algoritmi e riaprire lo spazio della sorpresa, della scoperta e dell’immaginazione.

ARIMO II prosegue il percorso avviato nel 2024 con la prima edizione, che aveva scelto come modello la Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters, dando voce alle presenze e alle memorie della città. Da quell’esperienza erano nate la mostra Presenti remoti e l’antologia Milano porto di mare, pubblicata nel 2026 da Mondadori nella collana Lo Specchio. Se il primo progetto aveva esplorato le storie individuali e la memoria collettiva di Milano, questa seconda edizione sposta l’indagine sul rapporto con l’altro, sullo sconosciuto come figura capace di generare nuove narrazioni e di mettere in discussione le nostre certezze.

Il programma degli incontri su Casa degli artisti

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A (entrata da via Tommaso da Cazzaniga), Milano

www.casadegliartisti.com info@casadegliartisti.org

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