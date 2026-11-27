Un concerto nel Salone d’Onore ripercorre lo storico legame tra Italia e Polonia.

La musica come ponte tra due culture unite da secoli di storia condivisa. È questo il filo conduttore che ha animato, lo scorso 21 novembre, le celebrazioni per la Festa dell’Indipendenza Polacca nella cornice del Salone d’Onore di Palazzo Madama. L’evento, promosso dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e dall’associazione Ognisko Polskie w Turynie presieduta da Violetta Wijas, ha richiamato numerose autorità civili, accademiche ed economiche del territorio.

La serata si è aperta con gli interventi istituzionali, che hanno ripercorso le tappe fondamentali del cammino della Polonia verso la libertà: dalle spartizioni e dalle occupazioni straniere fino alla riconquista dell’indipendenza e al ruolo odierno nel contesto europeo. Al centro dei discorsi, il legame profondo tra Italia e Polonia, alimentato dal reciproco sostegno tanto nei momenti più bui dei conflitti quanto nella crescita in tempo di pace. Un rapporto vivo proprio sotto la Mole, dove risiede la comunità polacca più antica d’Italia.

A suggellare questo dialogo sono stati gli inni nazionali dei due Paesi, eseguiti in apertura di concerto. Un momento dal forte valore simbolico: il Canto degli Italiani e la Mazurek Dąbrowskiego detengono infatti un primato unico al mondo, essendo gli unici due inni nazionali a citarsi reciprocamente nei rispettivi testi — con la celebre marcia polacca nata proprio in Italia, a Reggio Emilia, nel 1797.

Il cuore della serata è stato affidato al talento del soprano Dominika Zamara e dell’arpista Leonardo Ciacci. Il programma ha offerto un viaggio raffinato nella tradizione musicale polacca a cavallo tra Romanticismo e tardo Romanticismo, accostando pagine di Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski e Mieczysław Karłowicz. Non è mancato un omaggio all’intreccio artistico con l’Italia attraverso Vincenzo Bellini, legato a Chopin da una sincera amicizia e da una profonda stima musicale, e un’incursione nel

Rinascimento con le sonorità di Jan z Lublina.

L’intesa tra i due interpreti ha conquistato la sala. Dominika Zamara ha saputo superare ogni barriera linguistica grazie a una vocalità vellutata ed espressiva, mentre Leonardo Ciacci, autore anche degli arrangiamenti per arpa, si è distinto per precisione e sensibilità, alternando con naturalezza il ruolo di accompagnatore a quello di solista. Prima dei brani, brevi introduzioni hanno guidato gli spettatori all’ascolto, rendendo il percorso ancora più immersivo.

Al termine dell’esibizione, il pubblico ha tributato al duo un lungo applauso, seguito da un affollato momento conviviale per le foto di rito insieme ai rappresentanti delle istituzioni presenti. Tra le autorità presenti Viceconsole polacco Wiktor Sobacz, l’Ambasciatore Gerald Pokruszyński, il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Davide Nicco, Lorenza Patriarca, Consiglio Comunale della Città di Torino, in rappresentanza del Sindaco di Torino, Simone Fissolo e Vincenzo Camarda, Consiglio Comunale Città di Torino ed esponenti del mondo universitario, culturale e imprenditoriale.

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