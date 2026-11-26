Il produttore multiplatino Night Skinny annuncia il suo nuovo album in studio, “Silk Road”, in arrivo l’11 dicembre sulle piattaforme digitali e in formato fisico via Island Records/Universal Music Italia.

Per secoli la Via della Seta è stata la rotta che univa Oriente e Occidente: un sistema di scambi lungo cui viaggiavano merci, culture, informazioni e conoscenze. Un territorio senza confini precisi, dove ogni incontro apriva nuove possibilità.

Nell’era digitale lo stesso nome indicava il più famoso mercato nero di Internet. Nascosta nel dark web, Silk Road era una piattaforma dove venditori e acquirenti si incontravano in forma anonima, scambiando merci di contrabbando e servizi illegali attraverso pagamenti in bitcoin.

Una rete clandestina in cui l’identità era un codice, il denaro una valuta digitale e la fiducia un algoritmo. Un mercato parallelo che ha anticipato alcune delle più grandi contraddizioni del nostro tempo: libertà e controllo, anonimato e sorveglianza, innovazione e criminalità.

È in questo viaggio che ci trasporta il nuovo disco di Night Skinny, un universo sonoro fatto di contaminazioni e tensioni, dove elementi diversi si incontrano e si fondono in un’unica architettura stratificata.

Skinny ci guida lungo la rotta: campiona, connette, rielabora e rimette in circolo influenze lontane, come accadeva sulle antiche vie commerciali. Il parallelismo tra la Via della Seta storica e quella digitale è il filo conduttore del progetto.

“Silk Road” sarà disponibile in diversi formati fisici, vinile e CD standard in tutti gli store italiani e in edizioni limitate esclusive sullo shop di Universal Music Italia: 4 versioni vinile Premium autografato e colorato (Samarcanda Edition, Sirocco Edition, Palmira Edition e Kavir Edition) componibili a formare un gioco da tavola, CD con bilancino (autografato) e musicassetta.

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