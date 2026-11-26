Un fratello e una sorella, soli al mondo, sopravvissuti all’incendio del campo nomadi dove sono nati. Vivono di elemosina e piccoli furti, in una terra che li ha visti nascere ma li considera sempre stranieri — familiari come un legame di sangue, eppure allontanati in tutte le terre dove si fermano.

La sorella vorrebbe essere amata dagli italiani. Il fratello non li perdona. Il loro legame viene messo alla prova: un luogo che non è e non sarà mai casa, una casa che non è e non sarà mai luogo.

Nel mezzo, una cabina telefonica — totem del presente, tomba delle voci di un padre e di una figlia che non avranno mai corpo.

Racconto crudo e poetico su due giovani in fuga, Bùbaro dei Bùbari è diretto da Antonio Latella su un testo di Carolina Balucani: una lingua nomade, sporcata dall’inflessione dell’ultimo luogo dove si è fermata, che Latella affida a due giovanissimi interpreti chiedendo loro la stessa libertà e lo stesso coraggio della scrittura.

La verità, in questo spettacolo, la dice chi mente meglio.

MTM Teatro Litta – dal 9 al 13 dicembre 2026

Bùbaro dei Bùbari

di Carolina Balucani

con Chiara Ferrara e Luca Ingravalle

regia Antonio Latella

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