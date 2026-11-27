Alle 21.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata il caso Garlasco: ospite in studio Roberto Pennini, l’ex maresciallo dei Carabinieri che fu tra i primi a intervenire e a scattare fotografie nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Intanto, prosegue l’inchiesta parallela sulla presunta corruzione, con possibili risvolti sulla posizione di Andrea Sempio. In studio interverranno gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la testimonianza di Franco Tramontano, padre di Giulia, uccisa nel maggio 2023 a Senago mentre era incinta al settimo mese del figlio Thiago.

Spazio poi all’omicidio di Yara Gambirasio: continuano le iniziative della difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo. A parlarne saranno l’avvocato Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra.

Infine, gli ultimi aggiornamenti sui casi delle donne avvelenate da ricina e Pamela Genini.

Tra gli ospiti: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

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