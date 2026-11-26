Roberto Trifirò porta in scena in un’intensa interpretazione solitaria la tragedia manzoniana scritta tra il 1820 e il 1822 e rappresentata per la prima volta a Torino nel 1843.

Un’opera di straordinaria attualità che apre la rassegna Teatro & Società e invita a riflettere sul rapporto tra potere, giustizia e responsabilità individuale.

Che cosa accade quando un uomo si trova a dover scegliere tra l’obbedienza al potere e la fedeltà alla propria coscienza? Quanto costa, ieri come oggi, rimanere dalla parte della giustizia quando la storia sembra procedere nella direzione opposta?

Sono interrogativi che attraversano i secoli e che Alessandro Manzoni ha consegnato a una delle sue opere più intense e drammatiche, Adelchi, oggi più che mai capace di parlare al nostro presente.

È proprio con l’Adelchi che si apre la prima serata della rassegna Teatro & Società, un percorso articolato in quattro testi teatrali che, attraverso la forza della parola e dell’interpretazione, invita il pubblico a confrontarsi con le grandi questioni dell’esistenza, della convivenza civile e della condizione umana.

Un teatro che non si limita a raccontare storie, ma cerca di comprendere il nostro tempo, dando voce alle sue contraddizioni, alle sue inquietudini e alle sue possibilità.

Protagonista della prima serata è Roberto Trifirò, interprete di grande sensibilità e intensità espressiva, che affronta da solo l’intera tragedia manzoniana.

Una scelta artistica di particolare forza che porta in scena un unico attore, un unico corpo, molteplici voci.

Quelle di Adelchi, dei Longobardi, dei Franchi, della sorella Ermengarda e degli altri protagonisti di una vicenda nella quale le ragioni del potere si scontrano drammaticamente con quelle dell’umanità.

Giovedì 26 e Venerdì 27 novembre 2026, ore 20.30

Auditorium CMC

Largo Corsia dei Servi 4 – Milano

ADELCHI

di Alessandro Manzoni (1822)

Mise en espace di e con Roberto Trifirò

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