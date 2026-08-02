Fermati al Rho Center dopo avere rubato superalcolici in due supermercati

Un cittadino indiano e uno pakistano sono stati fermati dalla Polizia Locale di Rho al Rho Center, nel pomeriggio di venerdì 31 luglio 2026, dopo avere sottratto otto bottiglie di superalcolici in due supermercati, l’Esselunga e il Lidl.

Si stavano allontanando insieme con le bottiglie negli zaini ma gli agenti in borghese, impegnati in servizi di perlustrazione e prevenzione e insospettiti dai loro movimenti, li hanno fermati.

La pattuglia in uniforme, presente all’esterno del centro commerciale, è subito intervenuta e ha poi scortato i due al comando di corso Europa per ulteriori accertamenti.

Dopo la rapina avvenuta nei giorni scorsi a una gioielleria del Rho Center, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e la Polizia Locale sta anche dedicando attenzione alle truffe messe in atto ai danni degli anziani, dal momento che ci sono state segnalazioni di borseggi e truffe delle monetine.

Il comandante Antonino Frisone ha disposto controlli all’interno e all’esterno dei supermercati e negli spazi commerciali in cui la gente si raduna per cercare refrigerio dalla calura insostenibile. La Polizia Locale opera continuamente, e lo farà anche in agosto, intensificando i controlli contro furti e rapine.

I due uomini, uno di 55 anni e l’altro di 29, hanno agito singolarmente nei due esercizi commerciali rubando ciascuno 4 bottiglie per poi darsi appuntamento al Rho Center. Sono stati denunciati per ricettazione. I due supermercati hanno già sporto denuncia per furto.

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