Il treno in Lombardia è una leva sostenibile per la crescita del turismo. Nei primi mesi del 2026 già 3,3 milioni di passeggeri hanno scelto i treni di Trenord nel weekend e nei festivi verso destinazioni turistiche in regione e appena fuori confine: è il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

E 27mila persone hanno optato per le “Gite in treno”, proposte di Trenord per il tempo libero: itinerari treno+esperienza che uniscono il viaggio a giornate di svago, sport, divertimento, arte e cultura, e biglietti per raggiungere i grandi eventi in regione.

Nell’intero 2025, oltre 11 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord nel weekend e nei mesi estivi le destinazioni turistiche, e le “Gite in treno” hanno raggiunto il dato record di 124mila pacchetti venduti.

«Il treno in Lombardia è un alleato strategico per il turismo e il turismo è un ulteriore volano per convincere sempre più persone a scegliere il treno, tanto più nella regione che registra i più alti volumi di traffico ferroviario – ha commentato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord. Il valore aggiunto sta anche nella sostenibilità, da guardare non solo nell’ottica di emissioni risparmiate, ma anche di traffico ridotto sulle strade, del tempo del viaggio che diventa momento di relax, studio, lavoro, relazione. Lavoriamo intensamente con il territorio per incoraggiare l’uso del treno nel tempo libero, verso le mete più famose e destinazioni meno note; ai clienti offriamo un’esperienza d’acquisto totalmente digitale e personalizzabile. Le ultime novità? Il biglietto via WhatsApp e l’acquisto tramite WeChat Pay, per i viaggiatori cinesi».

Per migliorare l’esperienza di viaggio di chi usa il treno nel tempo libero, Trenord ha rinnovato la flotta delle linee dirette verso le principali destinazioni turistiche. Oggi sulle direttrici che raggiungono i laghi, i grandi parchi divertimento, le città d’arte circolano i nuovi treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni. Questo si traduce in più comfort, più tecnologia e consumi ridotti.

Il bilancio 2025 e i primi dati del 2026

Nel 2025 sono stati venduti oltre 124mila biglietti ideati da Trenord per il tempo libero: di questi, 81mila per le proposte treno+esperienza verso le destinazioni turistiche. Sono stati invece 43mila viaggiatori che hanno scelto uno dei biglietti speciali proposti da Trenord verso i grandi eventi; tra questi, il GP di Monza e manifestazioni fieristiche, come Artigiano in Fiera e Salone del Mobile.

Nel 2026, dei 27mila clienti che hanno scelto le proposte di Trenord per il tempo libero, oltre 24mila hanno optato per gli itinerari treno+esperienza. Le destinazioni preferite? I laghi – dal Lario al Garda, al Maggiore al Lago d’Iseo a quello di Lugano – per 17mila ticket venduti. Sono dati destinati a crescere nella stagione estiva e in autunno.

Visto il grande successo dell’iniziativa, anche per il 2026 Trenord ha riproposto i viaggi dei treni storici: fra aprile e novembre, sono previste 12 corse da Milano Cadorna verso Como Lago, Laveno Mombello Lago, Novara e Asso a bordo di un convoglio restaurato nel biennio 2021-2022 composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dal locomotore E 600-3, realizzato da OM-CGE nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-CGE nel 1949.

A questa agenda si sono aggiunte tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partono da Rovato verso Iseo – con possibilità di un tour in battello verso Monte Isola – o verso Pisogne.

Tutte le informazioni e le novità di “Gite in treno” sono disponibili sul sito di Trenord, alla pagina dedicata trenord.it/giteintreno.

La guida “Fuori stazione” con Lonely Planet

Per invitare a partire in treno alla scoperta di angoli nascosti di gusto e di cultura, Trenord insieme a Lonely Planet ha realizzato “Fuori stazione”, guida che con lo stile iconico della casa editrice propone itinerari enogastronomici nei pressi delle stazioni servite dall’azienda ferroviaria.

“Fuori stazione” si aggiunge ad altre tre guide realizzate da Trenord con Lonely Planet per valorizzare le destinazioni turistiche raggiungibili in treno. Tutte sono disponibili per il download gratuito su trenord.it.

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