La talentuosa cantautrice londinese Sienna Spiro annuncia il suo attesissimo album di debutto, “Visitor”, in uscita il 3 luglio in tutto il mondo e composto da 10 brani.

A testimonianza del fascino irresistibile delle sue composizioni senza tempo e della sua voce straordinaria, tutti e tre i singoli già pubblicati dell’album, tra cui “You Stole the Show” e “The Visitor”, sono entrati contemporaneamente nella classifica Billboard Hot 100 con “Die on this Hill” che è diventata una delle più grandi hit mondiali dell’ultimo periodo.

L’artista è anche stata scelta per far parte della colonna sonora del film campione d’incassi “Il Diavolo veste Prada 2” per cui ha realizzato il singolo “Material Lover”, attualmente in tutte le radio in Italia.

Come primo disco di grande impatto, “Visitor” è una fusione sofisticata ed elegante tra il soul più intenso e il pop sinfonico, che esplora la fragilità intrinseca della vita e dell’amore.

Di una sincerità disarmante e di una bellezza sbalorditiva, l’album è stato prodotto da Omer Fedi (Sam Smith, SZA), con la produzione aggiuntiva di un team d’élite che include Blake Slatkin, Yakob e Michael Pollack, oltre a compositori orchestrali come Larry Gold (Al Green, Silk Sonic) e il vincitore del Premio Oscar, Peter Rotter.

Sienna e i suoi collaboratori hanno dato vita alla sua visione in una serie di luoghi leggendari come gli Electric Lady Studios di New York, gli Abbey Road Studios di Londra e i Valentine Recording Studios di Los Angeles.

In splendido contrasto con il tema di fondo dell’album, ovvero la caducità e l’esilio emotivo, il risultato è un universo sonoro ricco ma senza fronzoli, che trasmette un senso di vita vissuta, in cui la grandiosità si stempera continuamente in un’intimità calda e genuina perfettamente integrata con la capacità di scrittura struggente e introspettiva di Sienna e con l’impatto devastante della sua voce potente.

La cantautrice britannica ha raccontato, a proposito del progetto: “Ho sempre avuto una forte consapevolezza della transitorietà delle cose. Ho molta paura che le cose finiscano e che le persone se ne vadano. È una sensazione così intensa che spesso non mi impegno in nuove relazioni o in qualsiasi cosa che so che non durerà, quindi in un certo senso ho trascorso gran parte della mia vita sentendomi una visitatrice, qualcuno che è solo di passaggio. Realizzare questo album mi ha davvero insegnato ad assaporare le cose in quell’esatto momento, invece di preoccuparmi costantemente del futuro. Quando le persone ascolteranno il disco, spero di aiutarle a trovare un po’ di conforto nel fatto che tutto è temporaneo. Non dobbiamo sempre affrettarci a lasciar andare: possiamo dare importanza alle cose senza che debbano necessariamente durare nel tempo”.

TikTok | Instagram | YouTube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia