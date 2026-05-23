In primavera 2027 arriverà al cinema “STELLE”, il thriller sociale che tratta il tema del bullismo in tutte le sue forme, prodotto da DREAMS PRODUCTION di Stefano Simonini & Gigi Liviero, ideato e scritto da GIGI LIVIERO, con un cast composto da volti internazionali e giovani talenti emergenti diretti da CARLO GROTTI TREVISAN e la direzione della fotografia a cura di FILIPPO CHIESA.

Il 22 giugno al via a Modena le riprese del film che combina social thriller, mystery investigativo, drama psicologico, young adult tension e denuncia sociale, alternando atmosfere crude e realistiche a momenti di forte tensione emotiva e cinematografica e costruendo un universo narrativo contemporaneo.

A fare da sfondo alla storia il Liceo “Vita Spericolata”, che, dietro a eleganti corridoi, nasconde un sistema fatto di paura e silenzi causati da atti di cyberbullismo, revenge porn, body shaming, discriminazione, manipolazione digitale, isolamento sociale, dipendenza dai social network e violenza psicologica.

Il cast di “STELLE” sarà guidato da ENRIQUE ARCE, attore spagnolo che ha recitato nella serie tv “La casa di carta”, nel ruolo del commissario Juan Vasquez che, vestendo i panni del Professor Giovanni Ligabue, è incaricato di condurre un’indagine sotto copertura dopo il tentato suicidio di uno studente, Dicle, interpretato dal giovane Enrico Di Clemente.

Accanto ad Arce, ISABELLE ADRIANI interpreterà Eva Ferrari, psicologa forte, sensibile e determinata, figura centrale nell’indagine e nel delicato equilibrio emotivo della storia.

Nel cast anche DANNY QUINN nel ruolo di Christian XIII, personaggio enigmatico e affascinante che contribuirà ad aumentare la tensione narrativa del film, mentre FIORETTA MARI vestirà i panni di Nonna Matilde, presenza intensa e profondamente umana all’interno del racconto.

DAVID PARENZO, invece, interpreterà il Questore Borsellino, figura istituzionale chiamata a confrontarsi con una vicenda sempre più complessa e sconvolgente, mentre CRISTIAN BROCCHI prenderà parte al progetto nel ruolo del Mister della Nazionale Cantanti.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai giovani protagonisti della storia: Enrico Di Clemente e Arianna Lavacchielli saranno Dicle e Ary, due ragazzi simbolo di una generazione fragile, piena di contraddizioni.

“STELLE” non è soltanto un film, è un progetto culturale e sociale pensato per parlare ai giovani, alle famiglie, alla scuola e alla società contemporanea. Un’opera che nascerà sul set, ma proseguirà nelle scuole, nei confronti pubblici, nelle campagne di sensibilizzazione e nel dialogo con le nuove generazioni.

Sulla pagina Instagram di “STELLE” (www.instagram.com/film_stelle) sono online i primi spot contro il bullismo realizzato con il coinvolgimento dei giovani protagonisti del film.

www.instagram.com/film_stelle

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