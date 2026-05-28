Sono aperte le prevendite abbonamenti per le tre serate del PREMIO TENCO 2026, che si terranno il 22, 23 e 24 ottobre, come di consueto al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).

Le prevendite relative agli abbonamenti della rassegna dedicata alla Canzone d’Autore sono disponibili online (clubtenco.it) e presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 506060).

I biglietti delle singole serate saranno in prevendita a partire dal 1° luglio 2026.

Prezzi Abbonamenti:

Abbonamento POLTRONISSIMA € 180 + € 15 diritti di prevendita

Abbonamento POLTRONA € 123 + € 12 diritti di prevendita

Abbonamento GALLERIA € 90 + € 9 diritti di prevendita

Per la prima volta è previsto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sull’abbonamento alle serate della rassegna (valido esclusivamente per gli abbonamenti acquistati al botteghino del Teatro Ariston).

Per informazioni è possibile consultare clubtenco.it e scrivere a segreteria@clubtenco.it.

Sul sito ufficiale del CLUB TENCO è disponibile fino al 31 maggio la piattaforma che permette di presentare le autocandidature per le TARGHE TENCO 2026, che premiano i migliori dischi dell’anno pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026.

Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco (regolamento: https://www.clubtenco.it/regolamento-targhe/).

Per informazioni di tipo tecnico sul caricamento delle autocandidature sulla piattaforma si prega di fare riferimento alla mail targhetenco@clubtenco.it.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana.

Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Main Sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

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