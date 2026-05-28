Dall’America all’Italia: la Golden State Youth Orchestra tra Parma e Treviso

Partirà a breve l’atteso tour europeo della Golden State Youth Orchestra (GSYO), che prenderà il via proprio dal Bel Paese con due date: il 18 giugno presso l’Auditorium Paganini di Parma e il 20 giugno a Treviso, presso il Teatro Mario del Monaco, per poi proseguire in Slovenia e Croazia. Un evento di forte impatto sia per lo spessore artistico, sia per le finalità benefiche della tappa emiliana, volte a finanziare il progetto di musicoterapia dell’associazione “La musica di Angela ETS” e le attività sportive inclusive della “Polisportiva

Gioco Parma ODV”.

La GSYO si distingue nel panorama internazionale per la sua capacità di unire l’eccellenza tecnica a una profonda funzione educativa. Sotto la direzione artistica del Maestro Yun Song Tay (alla guida dal 2022), l’orchestra offre ai giovani musicisti gli strumenti per trasformare il talento in professione, dimostrando da sempre una spiccata sensibilità verso le tematiche di solidarietà attraverso il veicolo universale della musica.

Se a Treviso la formazione è ormai di casa, a Parma si tratterà di un vero e proprio debutto, con un programma ricercato che spazia tra le note di Čajkovskij, Respighi e Giménez. Una scelta stilistica che intende accostare al celebre repertorio di Pyotr Ilyich Tchaikovsky l’eleganza di Ottorino Respighi e il brio di Gerónimo Giménez, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire pagine sinfoniche di straordinaria bellezza. Entrambi i concerti saranno presentati dall’attrice Francesca Ceci.

La serata di Parma non sarà solo un’occasione di alta formazione musicale, ma un gesto concreto di vicinanza al territorio: l’ingresso avverrà infatti a offerta libera responsabile, e l’intero ricavato sarà devoluto alle due realtà solidali partner dell’evento.

Riferimenti e Orari

18 giugno 2026, ore 21:00 – Auditorium Paganini, Parma (Ingresso a offerta libera responsabile a favore di “La musica di Angela” e “Polisportiva Gioco Parma ODV”

20 giugno 2026, ore 21:00 – Teatro Mario del Monaco, Treviso

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