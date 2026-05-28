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Sergio Bonelli Editore presenta: “Eternity 8” di Alessandro Bilotta

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Nuovo episodio della saga di ETERNITY di Alessandro Bilotta.

In LA RICERCA DI DIO AL TEMPO DEL PARADISI DEI DISCOUNT i testi di Bilotta e i disegni di Leonardo Marcello Grassi tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce: cronista mondano, presenzialista, opportunista da salotto, santo e anche plurimiracolato.

E proprio nei nuovi panni di uno che ha incontrato la grazia, Alceste non può evitare di farsi qualche domanda. Le storie di chi ha avuto rapporti con il divino trovano casa in una città come Roma e per la prima volta il protagonista di Eternity si lascia incuriosire.

tavola2

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Del resto, non si può restare indifferenti a una luminaria del sacro cuore di Maria in un luogo dove Dio passeggia tra pellegrini, turisti, fedeli, agnostici e soprattutto curiosi, che sono la maggioranza.

Intanto, Fausta, cooperante di una ONG, è stata rapita nella misteriosa regione del Kamen.

Quando fa ritorno, porta con sé la consapevolezza che nei luoghi dove manca Dio, lei ne ha incontrato uno e non è quello che tutti aspettavano.

L’introduzione del volume è firmata dallo stesso Alessandro Bilotta. La copertina è di Sergio Gerasi.

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https://www.sergiobonelli.it/prodotto/eternity-la-ricerca-di-dio-ai-tempi-dei-paradisi-del-discount/
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