Nuova palestra per il Liceo Rebora di Rho

È stata completata la costruzione della nuova palestra della succursale del Liceo Rebora di Rho, situata in via Beatrice D’Este. L’opera, fortemente voluta e cofinanziata dalla Città metropolitana di Milano, rappresenta un importante intervento di potenziamento degli spazi scolastici.

Il progetto, del valore complessivo di 2.350.000 euro, è stato realizzato grazie a un finanziamento PNRR di 2.000.000 euro integrato dal cofinanziamento della Città metropolitana pari a 350.000 euro.

La struttura è stata concepita per rispondere alle esigenze degli studenti, con un ampio campo polivalente omologabile per basket e pallavolo secondo i requisiti CONI per campi destinati all’allenamento.

Particolare cura è stata riservata al comfort e alla sicurezza: due spogliatoi per gli studenti dotati di armadietti, panche, specchi, lavabi e docce, due spogliatoi dedicati agli insegnanti, un’area infermeria e appositi depositi per i materiali sportivi. L’edificio è realizzato con vespaio areato per prevenire l’umidità, finiture in intonaco plastico sui cappotti termici per un migliore isolamento, e dotato di impianto fotovoltaico sulla copertura.

“Con questa nuova palestra confermiamo con i fatti che le scuole sono una priorità assoluta per Città Metropolitana di Milano – dichiara il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia –. Abbiamo scelto di investire con determinazione non solo nel capoluogo ma nel maggior numero possibile dei 133 Comuni che compongono l’area metropolitana, perché ogni studente, indipendentemente dal comune in cui risiede, ha diritto a spazi moderni, sicuri e funzionali per crescere e praticare attività sportiva. Il nostro impegno per l’edilizia scolastica non si ferma: continuiamo a lavorare per riqualificare e potenziare le strutture formative del territorio metropolitano.”

L’intervento si aggiunge ai precedenti lavori realizzati sempre con fondi PNRR presso lo stesso istituto: nel 2022 una ristrutturazione degli spazi didattici per 1.650.000 euro e nel 2024 l’adeguamento normativo antincendio (impianti di rilevazione fumi, segnalazione e allarme, sostituzione completa dell’illuminazione con lampade LED) per 600.000 euro.

Con questa opera la Città Metropolitana di Milano rafforza il proprio ruolo di ente attento allo sviluppo equilibrato di tutto il territorio, garantendo agli studenti del Liceo Rebora ambienti all’avanguardia per lo studio e lo sport.

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