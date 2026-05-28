I PLANET FUNK, collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi e influenti della scena dance ed elettronica italiana nel mondo, hanno concluso lo scorso 20 maggio a Berlino il tour nei principali club europei e si preparano ora a portare il “BLOOOM TOUR” live in Italia per la stagione estiva.

Dopo Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino, il collettivo sarà protagonista sui palchi di alcuni tra i principali festival e rassegne del Paese, tra cui Grado Summer Surprised a Grado (17 luglio), Elektronfest a Misano Adriatico (18 luglio), Noisy Naples Festival a Napoli (24 luglio), Abbazie Summer Festival a Giulianova (25 luglio) e Sea Music Festival a Chioggia (21 agosto).

Il “BLOOOM TOUR”, per il collettivo composto da Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra), è l’occasione di portare sul palco i brani dell’ultimo album di inediti “BLOOOM”, pubblicato lo scorso 16 gennaio su etichetta Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard e in cd e vinile da Self Distribuzione (https://orcd.co/planetfunkblooom), oltre i successi che hanno segnato la loro lunga carriera, riletti e riarrangiati in una nuova veste sonora e visiva grazie anche a visual inediti pensati per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dal vivo.

I biglietti del “BLOOOM tour” sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e sui circuiti di vendita autorizzati.

Questo il calendario aggiornato:

17 luglio GRADO (GO), Grado Summer Surprises NUOVA DATA

18 luglio MISANO ADRIATICO (RN), Elektronfest NUOVA DATA

24 luglio NAPOLI (NA), Noisy Naples Festival NUOVA DATA

25 luglio GIULIANOVA (TE), Abbazie Summer Festival NUOVA DATA

21 agosto CHIOGGIA (VE), Sea Music Festival NUOVA DATA

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