Si è ufficialmente conclusa la II edizione di CEM Esplora, il concorso-sfida tra le scuole del territorio servito da CEM Ambiente, che ha coinvolto più di 2.275 studenti (600 in più dello scorso anno) delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le classi vincitrici sono la 3^A della scuola primaria Falcone e Borsellino di Pantigliate e la classe 1^A della scuola secondaria di primo grado “Manzoni” di Vimercate (già sul podio lo scorso anno).

A loro andrà un premio utile per la didattica: una lavagna interattiva smart per ciascuna classe (o premio di utilità e valore equivalente, su richiesta della scuola), che sarà consegnata direttamente a scuola all’inizio del nuovo anno scolastico 2026/27.

Il concorso ha visto la partecipazione di 132 classi (+ 50 rispetto al 2025), per un totale di 2.275 studenti residenti nei Comuni soci di CEM.

I partecipanti si sono cimentati in un’avvincente esplorazione virtuale di ambienti quotidiani (la casa, la scuola, il parco, il centro di raccolta e il supermercato), rispondendo a 60 quiz online sui temi della sostenibilità e della gestione dei rifiuti.

Attraverso una modalità basata sulla didattica digitale, l’iniziativa ha affrontato argomenti nodali quali la raccolta differenziata, la riduzione dell’impatto dei consumi quotidiani e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 dell’ONU.

«L’approccio basato sulla gamification di CEM Esplora – commenta Corrado Boccoli, Presidente di CEM Ambiente – si conferma una metodologia efficace per l’apprendimento di tematiche complesse legate alla sostenibilità oltre che gradita da insegnati e studenti. Insegnare attraverso il gioco e l’interazione, infatti, permette ai nostri ragazzi di fare proprie le buone pratiche quotidiane in modo spontaneo. E anche la competizione tra scuole, stimola in modo sano i ragazzi a fare sempre meglio. I miei complimenti a tutti i partecipanti e, in particolare, alle scuole di Pantigliate e Vimercate che hanno vinto l’edizione 2026».

«Ringraziamo CEM per aver dato l’opportunità agli studenti della scuola primaria e secondaria – commenta Lorenzo Miglioli Sindaco di Pantigliate – di approcciare, attraverso una esperienza di gioco, argomenti importanti come la sostenibilità e la gestione dei rifiuti. La nostra comunità di Pantigliate è contenta di vedere i propri studenti dimostrare interesse e dedizione anche per le tematiche ambientali: i ragazzi sono riusciti a far propri tali concetti, risultando anche vincitori di questo importante e interessante concorso. Complimenti e grazie anche agli insegnanti per il lavoro svolto con le nostre ragazze e i nostri ragazzi».

“Sono soddisfatto che la classe 1^A della scuola Manzoni di Vimercate si sia confermata sul podio anche in questa seconda edizione di CEM Esplora – ha dichiarato Francesco Cereda, Sindaco della Città di Vimercate. Un risultato che non è frutto del caso: dietro c’è la curiosità e l’impegno di ragazze e ragazzi, e il lavoro prezioso delle loro insegnanti. Come Amministrazione comunale crediamo nell’educazione ambientale come strumento concreto per costruire una comunità più consapevole e responsabile. A loro, e a tutte le 132 classi che hanno partecipato, va il mio più sincero ringraziamento“.

Ma vediamo qualche curiosità sul CEM Esplora

1.155 gruppi che hanno partecipato al gioco.

63.642 risposte complessive fornite dagli studenti durante le consultazioni.

Un totale di 6.657.995 punti accumulati, calcolati sulla base delle risposte corrette e della tempestività di esecuzione. La giornata con il maggior numero di punti realizzati è stata il 24 aprile 2026 che ha generato ben 488.852 punti distribuiti. Un dato in più CEM Esplora è una delle attività dell’offerta educativa del progetto CEM A SCUOLA e tornerà anche per l’edizione 2026/27 nel progetto educativo di CEM . Da oltre 10 anni, CEM Ambiente promuove l’educazione ambientale nelle scuole dei Comuni soci. Solo lo scorso anno scolastico, il progetto CEM A scuola ha raggiunto oltre 7.000 alunni . A ottobre la consegna dei premi

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