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martedì, Maggio 12, 2026
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Ogni serata allo Spirit de Milan diventa un’esperienza da condividere: gli appuntamenti della settimana

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Milano entra nel cuore della bella stagione con quel misto di energia e leggerezza che trasforma le settimane in una continua occasione per divertirsi.

In questo clima, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) continua a essere un punto di riferimento capace di attraversare generi, epoche e pubblici diversi, mantenendo intatto il proprio spirito: quello di una casa della musica e della convivialità dove ogni serata diventa un’esperienza da condividere.

MARTEDÌ 12 MAGGIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.
Ingresso gratuito.

Una serata che da anni porta sul palco comicità, improvvisazione, canzoni e ospiti a sorpresa, trasformando il martedì nello spazio ideale per lasciarsi alle spalle la routine. Il cast promette ancora una volta risate, emozioni e quello “stretching emotivo” che il pubblico ormai conosce bene.

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

ore 22.00 – concerto di The Goose Bumps
Ingresso gratuito.

Nati nella provincia milanese con la voglia di riportare sul palco l’energia selvaggia del rockabilly e del rock’n’roll anni ’50, i quattro musicisti propongono uno show costruito per far ballare, muovere i piedi e riportare il pubblico dentro le atmosfere più travolgenti della musica americana delle origini.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso

VENERDÌ 15 MAGGIO

ore 22.30 Bandiera Gialla con Re-Beat
Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

Giovani musicisti accomunati dalla passione per il twist e la beat generation, la band costruisce uno spettacolo che attraversa decenni di musica italiana e internazionale: da Gianni Morandi a Caterina Caselli, passando per i Beach Boys e le grandi colonne sonore che hanno segnato l’immaginario collettivo. Una serata tutta da ballare, che continuerà fino a tarda notte con il dj set anni ’70, ’80 e ’90 firmato Mariano Rano.

SABATO 16 MAGGIO

ore 22.30 Holy Swing Night con Garlajazz & His Swingers
Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

L’appuntamento assume un significato ancora più speciale con la presentazione ufficiale del nuovo album “Garlajazz & His Swingers Vol.1”. A poche ore dall’uscita del disco, il gruppo porterà dal vivo un repertorio che omaggia lo swing degli anni ’30 e ’40 con spirito elegante ma anche ironico e contemporaneo, come dimostra il brano “Dai leva su, andem a bala allo Spirit”, dedicato proprio al locale.

Il concerto sarà insieme ascolto e festa danzante, pensato per chi ama il lindy hop, il balboa e l’atmosfera delle grandi ballroom swing, prima di lasciare spazio allo Swing Dj Set di Big Mama.

DOMENICA 17 MAGGIO

ore 15.30 – Hot Jazz Club con Spirit Hot Four
Ingresso gratuito.

L’angolo di New Orleans nel cuore di Milano, pronto a regalare un pomeriggio di jazz caldo e coinvolgente.

ore 18.30 – concerto di L’Annalisa col Di Pisa Jazz Duo
Ingresso gratuito.

L’incontro tra la voce intensa di Annalisa Parisi e la chitarra ironica e raffinata di Sandro Di Pisa, un dialogo musicale elegante e pieno di sfumature.

 ore 21.30 – Spirit in Blues con Max De Bernardi Trio
Ingresso gratuito.

Il palco accoglierà tre protagonisti storici della scena blues milanese: Max De Bernardi alla chitarra fingerpicking, Dario Polerani al contrabbasso e Beppe Semeraro alle armoniche. Un incontro che profuma di tradizione americana, tra blues, ragtime, gospel e ballad, capace di chiudere la settimana con il calore e l’intensità delle grandi occasioni.

Prima del live, alle 20.45, torna la lezione gratuita di primi passi di blues dance.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

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