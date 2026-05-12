Milano entra nel cuore della bella stagione con quel misto di energia e leggerezza che trasforma le settimane in una continua occasione per divertirsi.

In questo clima, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) continua a essere un punto di riferimento capace di attraversare generi, epoche e pubblici diversi, mantenendo intatto il proprio spirito: quello di una casa della musica e della convivialità dove ogni serata diventa un’esperienza da condividere.

MARTEDÌ 12 MAGGIO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

Ingresso gratuito.



Una serata che da anni porta sul palco comicità, improvvisazione, canzoni e ospiti a sorpresa, trasformando il martedì nello spazio ideale per lasciarsi alle spalle la routine. Il cast promette ancora una volta risate, emozioni e quello “stretching emotivo” che il pubblico ormai conosce bene.

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

ore 22.00 – concerto di The Goose Bumps

Ingresso gratuito.

Nati nella provincia milanese con la voglia di riportare sul palco l’energia selvaggia del rockabilly e del rock’n’roll anni ’50, i quattro musicisti propongono uno show costruito per far ballare, muovere i piedi e riportare il pubblico dentro le atmosfere più travolgenti della musica americana delle origini.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso

VENERDÌ 15 MAGGIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Re-Beat

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

Giovani musicisti accomunati dalla passione per il twist e la beat generation, la band costruisce uno spettacolo che attraversa decenni di musica italiana e internazionale: da Gianni Morandi a Caterina Caselli, passando per i Beach Boys e le grandi colonne sonore che hanno segnato l’immaginario collettivo. Una serata tutta da ballare, che continuerà fino a tarda notte con il dj set anni ’70, ’80 e ’90 firmato Mariano Rano.

SABATO 16 MAGGIO

ore 22.30 – Holy Swing Night con Garlajazz & His Swingers

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

L’appuntamento assume un significato ancora più speciale con la presentazione ufficiale del nuovo album “Garlajazz & His Swingers Vol.1”. A poche ore dall’uscita del disco, il gruppo porterà dal vivo un repertorio che omaggia lo swing degli anni ’30 e ’40 con spirito elegante ma anche ironico e contemporaneo, come dimostra il brano “Dai leva su, andem a bala allo Spirit”, dedicato proprio al locale.

Il concerto sarà insieme ascolto e festa danzante, pensato per chi ama il lindy hop, il balboa e l’atmosfera delle grandi ballroom swing, prima di lasciare spazio allo Swing Dj Set di Big Mama.

DOMENICA 17 MAGGIO

ore 15.30 – Hot Jazz Club con Spirit Hot Four

Ingresso gratuito.

L’angolo di New Orleans nel cuore di Milano, pronto a regalare un pomeriggio di jazz caldo e coinvolgente.

ore 18.30 – concerto di L’Annalisa col Di Pisa Jazz Duo

Ingresso gratuito.

L’incontro tra la voce intensa di Annalisa Parisi e la chitarra ironica e raffinata di Sandro Di Pisa, un dialogo musicale elegante e pieno di sfumature.

ore 21.30 – Spirit in Blues con Max De Bernardi Trio

Ingresso gratuito.

Il palco accoglierà tre protagonisti storici della scena blues milanese: Max De Bernardi alla chitarra fingerpicking, Dario Polerani al contrabbasso e Beppe Semeraro alle armoniche. Un incontro che profuma di tradizione americana, tra blues, ragtime, gospel e ballad, capace di chiudere la settimana con il calore e l’intensità delle grandi occasioni.

Prima del live, alle 20.45, torna la lezione gratuita di primi passi di blues dance.

www.spiritdemilan.it

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