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Bollate: prossimi appuntamenti di Maggio, in Biblioteca

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Biblioteca_Comunale bollate
Biblioteca_Comunale bollate

I prossimi appuntamenti di maggio. Ecco le date:

Biblioteca centrale

Musichiamo insieme! Letture ed esperienze sensoriali

Venerdì 22 maggio ore 16,45

La musica è uno strumento di espressione, emoziona, coinvolge! Se offriamo ai bambini la possibilità di sperimentare con strumenti musicali li aiutiamo a comunicare emozioni e idee in modo creativo; ogni strumento diventa un mezzo per esprimere sé stessi, ancora di più se costruito con le proprie mani!

Allora leggiamo, ascoltiamo e creativamente ricicliamo in musica!

Per bambini dai 2 ai 6 anni, ingresso libero sino ad un massimo di 20 bambini, senza prenotazione.

biblioteca-di-cassina-nuova-bollate
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Biblioteca di Cassina Nuova

A chi tocca? Sfida con i giochi da tavolo

Sabato 23 maggio ore 10,30

Quattro giochi in scatola a disposizione, provali con amici e parenti!

Dai 7 ai 13 anni, partecipazione gratuita con iscrizione sul sito del Comune
(oppure al link:https://form.jotform.com/260785005165355 )

Per informazioni

Biblioteca di Cassina Nuova

023511824

biblioteca.cassina@csbno.net

Bibliofilo

Sabato 23 maggio ore 10,30

Incontri di maglia ed uncinetto. Portare i propri strumenti e filati.

Ingresso libero

Per informazioni, ove non specificato diversamente:

Biblioteca Comunale

02 35005508

biblioteca.bollate@csbno.net

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