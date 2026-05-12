Bollate: prossimi appuntamenti di Maggio, in Biblioteca

I prossimi appuntamenti di maggio. Ecco le date:
Biblioteca centrale
Musichiamo insieme! Letture ed esperienze sensoriali
Venerdì 22 maggio ore 16,45
La musica è uno strumento di espressione, emoziona, coinvolge! Se offriamo ai bambini la possibilità di sperimentare con strumenti musicali li aiutiamo a comunicare emozioni e idee in modo creativo; ogni strumento diventa un mezzo per esprimere sé stessi, ancora di più se costruito con le proprie mani!
Allora leggiamo, ascoltiamo e creativamente ricicliamo in musica!
Per bambini dai 2 ai 6 anni, ingresso libero sino ad un massimo di 20 bambini, senza prenotazione.
Biblioteca di Cassina Nuova
A chi tocca? Sfida con i giochi da tavolo
Sabato 23 maggio ore 10,30
Quattro giochi in scatola a disposizione, provali con amici e parenti!
Dai 7 ai 13 anni, partecipazione gratuita con iscrizione sul sito del Comune
(oppure al link:https://form.jotform.com/260785005165355 )
Per informazioni
Biblioteca di Cassina Nuova
023511824
Bibliofilo
Sabato 23 maggio ore 10,30
Incontri di maglia ed uncinetto. Portare i propri strumenti e filati.
Ingresso libero
Per informazioni, ove non specificato diversamente:
Biblioteca Comunale
02 35005508
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