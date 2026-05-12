Crossover, altre storie di teatro e musica al teatro Menotti

Un percorso tra musica e parola, visioni e racconti, dove il teatro diventa esperienza condivisa.

Dal 9 al 19 giugno il Teatro Menotti apre le porte a Crossover, una rassegna che attraversa generi, forme e sensibilità diverse, costruendo uno spazio di passaggio e trasformazione in cui concerto e narrazione, performance e racconto si intrecciano in un dialogo continuo tra artisti e pubblico.

Due spazi, due atmosfere, un unico percorso: quello della contaminazione.

Il Palco accoglie alcune tra le voci più originali della scena contemporanea, da Bobo Rondelli a Francesco Tricarico, da Alessia Innocenti a Musica da Ripostiglio fino a Sergio Sgrilli in un susseguirsi di appuntamenti che fondono musica e parola, ironia e profondità, attraversando linguaggi e immaginari diversi.

Alle 21.30, ogni sera, lo Spazio Atelier si trasforma nel Club Menotti: uno spazio più intimo, notturno e immersivo, dove il teatro si avvicina e si fa incontro. Qui i confini tra palco e platea si dissolvono e prende forma un flusso continuo di musica dal vivo e racconto: atmosfere jazz, voci graffianti accompagnate dal pianoforte, omaggi alla canzone d’autore, suggestioni che attraversano epoche e sensibilità.

Seduti ai tavoli del Bistrot con un bicchiere di vino, il pubblico è invitato a vivere un’esperienza doppia: il respiro ampio della scena e l’intimità del club. Due anime che si incontrano e si fondono in un unico racconto, quello di un teatro che si apre, si mescola e diventa luogo di incontro, libertà e contaminazione.

Ad aprire la rassegna il 9 giugno è Bobo Rondelli, con un concerto intimo tra canzoni e parole che attraversano oltre trent’anni di carriera. Seguono gli appuntamenti con Francesco Tricarico (10 e 11 giugno), con il suo sguardo ironico e disincantato sulla contemporaneità, Intorno a Mezzanotte (12–14 giugno), omaggio alla Baronessa del jazz Pannonica Rothschild firmato e interpretato da Alessia Innocenti, il concerto travolgente di Musica da Ripostiglio (15 giugno) e Lo Stallo di Sergio Sgrilli (16–18 giugno), ultimo testo di Sandro Luporini, tra teatro e canzone.

Parallelamente, il Club Menotti accoglie ogni sera artisti e progetti che spaziano tra cantautorato, jazz e teatro musicale: dalle “Imperfette condizioni” di Helena Hellwig al tributo a Django Reinhardt con Carmelo Tartamella, dai racconti d’amore di Debora La Rocca all’omaggio a Gaber e Jannacci con Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini, fino alle atmosfere internazionali di Camilla Barbarito, alle “Storie acustiche” di Claudia Cantisani e il cantautorato contemporaneo e allo sguardo critico e ironico di Pietro Parcellara.

Crossover è un invito ad attraversare il teatro in modo diverso: non solo come luogo di visione, ma come spazio da abitare, condividere, vivere.

CROSSOVER BIGLIETTERIA

Palco Menotti Intero a partire da €20 + 1,50 prevendita

• Club Menotti €16,50 con consumazione Teatro Menotti, via Ciro Menotti 11, Milano – 02 82873611

biglietteria@teatromenotti.org

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online:

www.teatromenotti.org

Con carta di credito e Satispay

ORARI SPETTACOLI

PALCO GRANDE ore 20.00. DOMENICA ore 16.30

CLUB MENOTTI ore 21.30

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