TÄRA: “Zefiro”, il suo EP di debutto

Uscirà venerdì 15 maggio, ed è da oggi disponibile in pre-save, “Zefiro” (Troppo Records/Sony Music), l’EP di debutto di TÄRA, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura levantina con sonorità R&B e pop contemporanee.

C’è un vento che non si vede, ma che attraversa ogni cosa: “Zefiro” nasce da questa idea, un movimento silenzioso capace di unire luoghi, corpi e identità.

Ispirandosi al vento di ponente, una forza invisibile che oltrepassa confini, trasporta memorie e mette in relazione mondi lontani, “Zefiro” si configura così come un viaggio sospeso tra geografia e identità, tra ciò che si può toccare e ciò che si può solo percepire.

Questa energia sottile e impalpabile è il filo conduttore dell’intero progetto, metafora di un movimento continuo tra Occidente e Oriente, tra radici e trasformazione, tra corpo e pensiero.

Attraverso i brani dell’EP, TÄRA costruisce una narrazione intima ma universale, in cui l’identità non è mai fissa, ma si ridefinisce nel tempo, nel dialogo tra distanza e appartenenza, tra ciò che si è e ciò che si sceglie di diventare.

Ogni traccia diventa una tappa di questo movimento continuo, componendo una mappa emotiva fatta di spostamenti, ritorni e trasformazioni interiori.

Il racconto non si chiude in modo definitivo, ma lascia intravedere un oltre, come se qualcosa fosse ancora in divenire.

Alla fine, “Zefiro” non offre una conclusione, ma una direzione: quella di un attraversamento continuo dove anche l’invisibile acquista forma e orienta il senso del viaggio.

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