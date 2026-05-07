Sarà in radio da domani venerdì 8 maggio “KODAK”, il nuovo singolo di WILLIE PEYOTE, un racconto in pieno stile Peyote di un pomeriggio d’estate calmo e solitario.

Il brano anticipa (solo per la programmazione radiofonica) di una settimana l’uscita del nuovo album del rapper e cantautore torinese “ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO” atteso per il prossimo 15 maggio (https://williepeyote.bio.to/anatomiadiunoschiantoprolungatoalbum).

Viene svelata anche la tracklist definitiva dell’album e i featuring che prenderanno parte al progetto: NOEMI, BRUNORI SAS e JEKESA.

Questa la tracklist:

1) In cerca di uno schianto

2) Burrasca

3) Sapore di Marsiglia

4) Kodak

5) Mi Arrendo featuring BRUNORI SAS

6) Che caldo fa a Testaccio featuring NOEMI

7) Luigi

8) Come Se

9) Kill Tony

10) Air B&B featuring JEKESA

11) Preferisco non sapere

WILLIE PEYOTE presenterà l’album negli store Feltrinelli delle principali città italiane e durante un incontro al Capodoglio di Torino.

Questi gli appuntamenti in programma:

venerdì 15 maggio MILANO ore 18:30 Feltrinelli (Piazza Piemonte 2/A)

talk e firmacopie

sabato 16 maggio BOLOGNA ore 17:00 Feltrinelli (P.zza di Porta Ravegnana 1)

talk e firmacopie

domenica 17 maggio ROMA ore 17:00 Feltrinelli (Largo di Torre Argentina 5/A)

talk e firmacopie

lunedì 18 maggio NAPOLI ore 18:30 Feltrinelli (Stazione P.zza Giuseppe Garibaldi)

firmacopie

martedì 19 maggio BARI ore 18:00 Feltrinelli (via Melo 119)

talk e firmacopie

mercoledì 20 maggio TORINO ore 18:30 Capodoglio (Murazzi del PO Gipo Farassino 37)

talk con sessione acustica di alcuni brani, firmacopie

Durante gli appuntamenti che lo consentiranno, oltre al firmacopie, sarà previsto anche un momento di conversazione in cui Willie Peyote accompagnato da Stefano Genta (produttore musicale e fonico torinese, nonché suo storico collaboratore, che racconteranno al pubblico la nascita del nuovo album, condividendo aneddoti, retroscena e curiosità sulle fasi di lavorazione di “ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO”.

L’album sarà disponibile oltre che in digitale e in versione CD Standard, anche in versione LP + poster, LP Colorato Autografato Numerato + Poster e CD autografato numerato, queste ultime versioni in esclusiva sullo store Universal Music.

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