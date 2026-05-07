Lime, leader mondiale nella micromobilità condivisa, annuncia oggi il lancio del suo servizio di sharing di biciclette e monopattini a Bollate. Lime è stato infatti l’unico operatore selezionato per la gestione dei veicoli elettrici in sharing in città.

Dal 5 maggio, Lime mette a disposizione 150 e-bike e 50 e-scooter, offrendo ai residenti un nuovo modo per muoversi, flessibile e sostenibile. Questo nuovo servizio segna un passo importante nell’espansione delle opzioni di micromobilità nell’area metropolitana milanese.

Una partnership di 24 mesi a supporto dell’evoluzione della mobilità locale.

Lime ha ricevuto dal Comune di Bollate un’autorizzazione di 24 mesi per operare in città, durante i quali lavorerà a stretto contatto con l’Amministrazione per garantire un servizio sicuro, ben integrato ed affidabile.

“L’espansione a Bollate è un passo naturale nella nostra visione incentrata nel costruire una rete di mobilità urbana più connessa e sostenibile intorno a Milano,” ha affermato Matteo Cioffi, General Manager di Lime per il Centro Europa.“Collegando Bollate direttamente a Rho e Milano, non solo introduciamo nuove opzioni di mobilità a livello locale, ma rendiamo anche possibili spostamenti più fluidi ed a zero emissioni nell’area metropolitana. Siamo orgogliosi di essere l’unico operatore selezionato e di supportare la città in questo nuovo capitolo.”

Guardando al futuro, questo lancio potrebbe rappresentare il primo passo verso una rete interconnessa più ampia nell’area Ovest di Milano.

Veicoli di ultima generazione progettati per sicurezza e sostenibilità

A Bollate, Lime schiererà la sua ultima generazione di biciclette elettriche e di monopattini elettrici, progettati e ingegnerizzati internamente per soddisfare i più alti standard di sicurezza, durabilità e prestazioni ambientali.

Dotati di batterie intercambiabili, i veicoli Lime consentono operazioni più efficienti e un ridotto impatto ambientale, mentre le caratteristiche di design migliorate incrementano la stabilità, il comfort e la protezione contro gli atti vandalici. La nostra tecnologia all’avanguardia garantisce un servizio affidabile, adattato alle esigenze sia dei pendolari quotidiani che degli utenti occasionali.

Facili da usare, pensati per la città

Iniziare a usare Lime è semplice:

o Apri l’app Lime per localizzare un veicolo nelle vicinanze;

o Prenotalo o scansiona il codice QR posizionato sul manubrio per sbloccarlo;

o Inizia la tua corsa e goditi un viaggio elettrico e scorrevole.

Alla fine di ogni corsa, anche a Bollate gli utenti dovranno parcheggiare i veicoli assicurando un servizio ordinato che si integri perfettamente nello spazio pubblico. Lime ha lavorato in stretta collaborazione con il Comune di Bollate per definire aree di parcheggio dedicate, chiaramente visibili all’interno dell’app.

I punti dove è possibile prendere e riportare i veicoli sono ben 22 (vedi mappa). Sull’App di Lime è possibile verificare dove si trovano le bici e i monopattini più vicini.

Maggiori informazioni su li.me .

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