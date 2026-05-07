Sguardi Altrove sbarca a Rho con cinque cortometraggi

In occasione della 33° edizione di Sguardi Altrove Film Festival, il Comune di Rho propone alla cittadinanza cinque cortometraggi che hanno partecipato al concorso milanese che ha come obiettivo la riflessione sulla condizione della donna attraverso opere cinematografiche e audiovisive a regia femminile.

L’appuntamento è all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20 la sera di lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21.00, alla presenza dell’assessora alle Pari Opportunità Alessandra Borghetti e di rappresentanti di Sguardi Altrove Film Festival.

All’inizio della serata verrà anche proposto un video dal titolo “Diritti negati e set di guerra“.

“Sguardi Altrove Film Festival – come hanno illustrato le ideatrici – ha come scopo principale la riflessione sui temi legati al mondo e alla creatività artistica femminile, pur sempre in una prospettiva di confronto con l’universo maschile, considerate sia in relazione al loro specifico contesto culturale, politico e sociale, che secondo una prospettiva multiculturale e globale. Il Festival rappresenta un’occasione di confronto per riflettere sui temi più urgenti dell’attualità, grazie all’attenzione riservata allo sguardo femminile all’interno del mondo cinematografico e mette al centro le donne e la loro capacità di fare in maniera creativa e professionale”.

La manifestazione si è svolta a Milano dall’11 al 22 marzo in cinema e università sviluppandosi attorno a diversi temi: realtà sociale e cinema; connessioni tra umano e AI; rapporti tra fisico e psichico, Donne e Sport, Giovani e Spiritualità, Diritti Umani, Lavoro, Inclusione, Disabilità, Recupero e Valore dei materiali d’archivio.

Il “Premio Talent Under 35” per il concorso internazionale di cortometraggi legati ai temi più caldi dell’attualità “Sguardi (s)confinati” era rivolto a giovani film-maker provenienti da tutto il mondo. La giuria del Festival ha decretato il vincitore e il Comune di Rho ha assegnato un contributo economico pari a 1.500 euro: a primeggiare è stato “First Summer” di Heo Gayoung. Questa la motivazione: “Con una regia mai retorica, essenziale e profondamente radicata nel corpo, il film restituisce al desiderio la sua dimensione vitale e sovversiva, offrendo uno sguardo necessario su un’età troppo spesso esclusa dalle narrazioni”. La premiazione è già avvenuta a Milano.

Grazie alla collaborazione con Barz And Hippo, che cura le proiezioni cinematografiche all’Auditorium comunale, “First Summer” verrà proposto l’11 maggio insieme con altri 4 corti selezionati dall’Assessore alle Pari opportunità Alessandra Borghetti che ha valutato con attenzione tutti i cortometraggi proposti: “Aura”, scritto e diretto da Stefania Accettulli; “Eiru”, film d’animazione scritto e diretto da Giovanna Ferrari; il catalano “Stay whitin me” (rimani dentro di me) di Miriam Quesada, dedicato al tema della maternità; il belga “Under the radar” di Frederique de Montblanc.

“Ringrazio Patrizia Rappazzo, direttrice artistica del festival, per avere ancora una volta guardato oltre i confini di Milano – commenta l’assessore Alessandra Borghetti – Sguardi Altrove è sempre occasione di riflessione e i contributi delle giovani registe sono sempre molto validi. Alla serata dell’11 maggio abbiamo invitato in particolare gli istituti scolastici superiori rhodensi ma confidiamo che i tanti appassionati di cinema trovino in questi corti spunti importanti, per cogliere l’immaginario delle giovani generazioni”.

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