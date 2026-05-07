“Terra Rossa”, è il nuovo singolo di Ylenia Lucisano

Da domani venerdì 8 maggio, è disponibile in radio e in digitale “TERRA ROSSA“, il nuovo singolo della cantautrice calabrese YLENIA LUCISANO, pubblicato per Miraloop Hearts e distribuito da Pirames International.

Il brano segna il ritorno discografico dell’artista e inaugura un nuovo percorso sonoro electro folk, in cui convivono tradizione e contemporaneità. Il progetto è disponibile in pre-save al link https://pirames.lnk.to/TerraRossa.

“TERRA ROSSA” è un viaggio intenso tra sentimenti contrastanti: rabbia e amore, distanza e appartenenza, perdita e riscoperta. I colori caldi della musica popolare del Sud Italia si fondono con influenze africane e caraibiche, dando vita a un ritmo ipnotico e magnetico che accompagna l’ascoltatore in una dimensione sospesa tra memoria e presente.

Il titolo richiama un luogo reale e profondamente identitario: Rossano, città d’origine della cantautrice, caratterizzata dal tipico suolo argilloso di colore rosso. Una terra che non è solo geografia, ma simbolo di storia, radici e stratificazione culturale. È da qui che nasce il racconto di Ylenia Lucisano, ed è qui che la sua musica ritorna.

Il brano non offre una visione nostalgica della Calabria, ma la racconta come una radice viva e complessa: sacra e dolorosa allo stesso tempo. È la storia di chi parte, costruisce altrove e scopre che la distanza non cancella, ma trasforma il legame con le proprie origini. Un legame che trova la sua espressione più autentica nel finale in dialetto rossanese: “o sang è terra russ, ca a o sud vo tornar”.

«Ho scritto Terra Rossa per cantare le cose scomode del sud, non la nostalgia, ma la rabbia che ti fa perdere identità. Ma solo chi conosce le proprie radici sa sempre in quale direzione tornare – dichiara Ylenia Lucisano – Terra Rossa nasce da un amore viscerale per la mia terra, quella terra che ho lasciato, ma che non ha mai lasciato me. Perché il sangue sa sempre dove tornare.»

Il singolo rappresenta idealmente il seguito di “Movt Movt”, pubblicato dodici anni fa: se quel brano raccontava l’entusiasmo della partenza, “Terra Rossa” è il momento del ritorno interiore, della consapevolezza e della verità.

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