Giro d’Italia: Domenica 24 Maggio, torna a Milano

Domenica 24 maggio il Giro d’Italia torna a percorrere le strade di Milano per la 15esima tappa della Corsa Rosa 2026, che partirà da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni.

Per la 90esima volta una tappa della Corsa Rosa avrà il suo traguardo in città, a dimostrazione del profondo legame tra Milano e il Giro d’Italia, che proprio qui ha visto iniziare la sua storia con la prima edizione del 1909.

Domenica i ciclisti percorreranno per quattro volte un circuito che coinvolgerà la parte sud ed est della città, facendo il loro ingresso a Milano da via della Chiesa Rossa verso le 15.30 per poi proseguire verso piazza Abbiategrasso, piazza Agrippa e via Bazzi e inserirsi lungo la circolare della 90-91-92 in viale Toscana fino a piazzale Loreto.

Da qui proseguiranno su corso Buenos Aires, corso Venezia per girare lungo la circonvallazione interna in via San Damiano e, percorrendo via Mascagni, tornare lungo la circonvallazione esterna all’altezza di viale Bianca Maria e dirigersi nuovamente verso viale Toscana. Un circuito di 16,3 chilometri, lungo i quali per tutti i cittadini e le cittadine sarà possibile assistere al passaggio della gara, per una giornata di festa e partecipazione collettiva.

Prima del passaggio della Corsa Rosa, tra le 13.25 e le 14.25, le strade del circuito cittadino saranno percorse dai team del Giro-E Enel, la manifestazione non competitiva dedicata alle biciclette a pedalata assistita. Alle 14.40 entrerà invece in città il serpentone della Carovana del Giro, che arriverà in corso Venezia alle 14.55: colori, divertimento e coinvolgimento degli spettatori grazie a musica e giochi.

Dalle 13 alle 18.30, lungo via Marina, aprirà le sue porte Giroland, il villaggio del Giro d’Italia allestito in occasione della tappa milanese. Uno spazio dedicato ad adulti e bambini per vivere da vicino la storia e i simboli della Corsa Rosa: tra maglie storiche, biciclette iconiche e il celebre Trofeo Senza Fine, tutti i cittadini e le cittadine potranno immergersi nell’atmosfera del Giro.

Tutte le vie interessate dal circuito cittadino saranno chiuse dalle ore 11.30 di domenica, fino alla fine della corsa ciclistica prevista alle ore 18, con divieto di transito a tutti i veicoli lungo il percorso e di attraversamento delle intersezioni. A partire dalle ore 18 di sabato 23 maggio, fino al termine della gara, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Sono previste anche modifiche e deviazioni alle linee del trasporto pubblico di superficie lungo tutto il percorso. I dettagli sono disponibili sul sito di Atm.

Il passaggio del Giro in città sarà inoltre l’occasione per valorizzare un luogo simbolo del ciclismo milanese e italiano. Il velodromo Maspes Vigorelli è infatti al centro del palinsesto “Aspettando il Giro”, organizzato da Milanosport e dal Comitato Velodromo Vigorelli. Un calendario che, prima e dopo la tappa del 24 maggio, permetterà ai milanesi di scoprire storie legate alla Corsa Rosa e di avvicinarsi al mondo delle due ruote.

Sulla pista del tempio della velocità, tra ieri e oggi, sono in corso le prove del Trofeo Rosa Milanosport, dedicate alle categorie giovanili sia maschili sia femminili. Corsa a punti, scratch, tempo race ed eliminazione sono le specialità in cui i giovani ciclisti e le giovani cicliste si affrontano in una cornice unica e straordinaria.

A dimostrazione di uno spazio che intende aprirsi alla città non solo per la pratica sportiva, ma anche come luogo vivo e contemporaneo, il Vigorelli ospiterà anche due diverse mostre. “I giusti nello sport”, aperta dal 21 al 31 maggio e organizzata insieme a Fondazione Gariwo, propone in un ampio percorso fotografico storie di atleti e atlete che nelle loro vite hanno scelto, rischiando la propria vita e la propria libertà, di promuovere i valori di inclusione, rispetto, solidarietà e pace espressi dalla pratica dello sport.

La seconda esposizione fotografica, “Una vita in Giro”, sarà invece incentrata sulla figura di Vincenzo Torriani, uno dei più importanti dirigenti sportivi italiani del Novecento e grande artefice della crescita internazionale del Giro d’Italia.

Per oltre quarant’anni ha legato il proprio nome alla Corsa Rosa, trasformandola in un evento moderno e capace di raccontare il Paese attraverso lo sport. L’inaugurazione è prevista il 24 maggio alle 11 e, per l’occasione, saranno esposte alcune maglie storiche che raccontano grandi imprese del ciclismo e del Giro, come quella di Fiorenzo Magni del 1951, che vinse il Giro proprio sul traguardo del Vigorelli.

Oltre al palinsesto di eventi, quest’anno Milanosport lega il suo nome al Giro anche per un altro motivo: il Quartier Tappa sarà infatti ospitato negli spazi della storica piscina Cozzi di viale Tunisia.

Le vie interessate dal percorso sono le seguenti: via della Chiesa Rossa, via San Domenico Savio fino a piazza Abbiategrasso, via Medeghino, piazza Agrippa, via Valla, via Lampedusa fino a via Bazzi, viale Toscana (ingresso circuito), viale Isonzo (uscita dalla corsia bus), piazzale Lodi, viale Umbria, viale Piceno, piazzale Dateo, viale dei Mille, piazza Ascoli, viale Abruzzi (uscita in prossimità di via Paisiello), piazzale Loreto, corso Buenos Aires, piazza Oberdan, corso Venezia (dopo via Palestro portale di arrivo), via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Mascagni, viale Bianca Maria, piazza 5 Giornate, viale Regina Margherita, via Campi, via Spartaco, via Maestri Campionesi, viale Umbria, piazzale Lodi, viale Isonzo, viale Toscana, viale Tibaldi, piazza Belfanti, viale Liguria, viale Tibaldi, viale Toscana.

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