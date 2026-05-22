La Città Metropolitana di Milano ha promosso un Protocollo d’Intesa per rafforzare la cultura della legalità e contrastare il radicamento delle organizzazioni mafiose sul territorio metropolitano.

L’iniziativa, aperta all’adesione di tutti i Comuni del territorio, nasce per coordinare e potenziare gli sforzi già in atto, creando un’unica regia organica delle attività di sensibilizzazione, con particolare focus nel mese di marzo. Hanno già espresso disponibilità i Comuni di Cernusco sul Naviglio, Abbiategrasso, Rho e Buccinasco.

Il Protocollo prevede la costituzione di una Cabina di Regia con i referenti degli Enti firmatari e delle associazioni aderenti (tra cui Avviso Pubblico, Libera e WikiMafia) per: individuare percorsi locali e “Presidi di Legalità” coinvolgendo le scuole, il terzo settore e le istituzioni.

L’obiettivo è passare da iniziative frammentate a un’azione coordinata e sistematica per rispondere come istituzione al fenomeno mafioso, che continua a infiltrarsi nell’economia e nella società del nostro territorio

Il documento è già stato sottoscritto dal Sindaco Metropolitano; dal Presidente della Commissione speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità; da alcune Amministrazioni e dai Consiglieri delegati competenti.

Le amministrazioni interessate possono aderire contattando gli uffici della Città Metropolitana di Milano.

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