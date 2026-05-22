Inaugurate altre due Case di Comunità dell’ASST Rhodense.

Con Quella di Paderno Dugnano e Garbagnate sono 5 le strutture territoriali che vanno ad ampliare i servizi dedicati al cittadino.

“La Casa di Comunità rappresenta la spina dorsale della nuova sanità territoriale ed è la risposta concreta alla necessità di una cura che sia vicina al cittadino, dove l’integrazione tra professionisti diversi garantisce una presa in carico globale e continua – dichiara il direttore generale, Marco Bosio –Le Case di Comunità permettono di intercettare i bisogni complessi che esprimono i cittadini, di natura sanitaria, socio sanitaria e sociale, attraverso l’ascolto garantito dal Punto unico di accesso (PUA) e di affrontarli in maniera integrata tra ASST e Comuni. Al loro interno saranno garantiti servizi innovativi, quali la presenza 12 ore al giorno per 5 giorni alla settimana di un medico ad accesso diretto piuttosto di un infermiere per le medesime ore 7 giorni su 7. Servizi che forniscono una risposta tempestiva ad un bisogno immediato dei cittadini”.

“Con l’attivazione del PUA all’interno delle Case di Comunità, facciamo un passo decisivo verso un welfare sempre più prossimo per il cittadino, il Punto Unico di Accesso non è solo uno sportello informativo, ma rappresenta la vera ‘porta d’ingresso’ del sistema integrato, dove la risposta sanitaria si fonde con quella sociale e di comunità – ha aggiunto Sandro Fumagalli, Presidente di Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale – Il ruolo della nostra azienda – ente strumentale dei Comuni – in stretta sinergia con la componente socio sanitaria, è garantire che nessunafragilità resti invisibile, analizzando i bisogni complessi di anziani, famiglie, per una presa in carico reale e immediata grazie a una valutazione multiprofessionale.”

«Si inaugura oggi il completamento dei lavori della Casa di Comunità, realizzati grazie ai fondi del PNRR e di Regione Lombardia. A questi interventi seguiranno quelli sulle altre aree interne dell’ex Palazzo Sanità, sostenuti con risorse comunali. Si tratta di un investimento economico importante per il Comune, che conferma l’attenzione di questa Amministrazione – in continuità con la precedente – verso un progetto condiviso che pone al centro la persona e i suoi bisogni nelle diverse fasi della vita, attraverso l’integrazione e il potenziamento dei servizi territoriali e di prossimità – ha detto la sindaca di Paderno Dugnano, Anna Varisco – Le Case di Comunità rappresentano oggi un presidio fondamentale per il territorio: luoghi in cui i cittadini possono trovare servizi sanitari e sociali più vicini, accessibili e integrati, con una presa in carico più attenta ai bisogni delle persone e delle famiglie. Credo fortemente nel valore di questi spazi, che non sono soltanto strutture, ma punti di riferimento concreti, capaci di rafforzare il legame tra istituzioni, servizi e cittadini. Per questo motivo c’è grande soddisfazione nel vedere realizzato un intervento così significativo, frutto di una collaborazione importante tra enti e istituzioni. Continueremo a lavorare insieme alla ASST, all’Ufficio di Piano e all’Azienda Consortile Comuni Insieme, coinvolgendo associazioni e volontari, perché questo spazio possa diventare sempre più accogliente e polifunzionale, capace di offrire risposte chiare, efficienti ed efficaci anche a bisogni spesso complessi.Il nostro impegno, dopo il completamento della parte interna, sarà quello di intervenire anche sugli spazi esterni, con l’obiettivo di valorizzare pienamente questo luogo e renderlo sempre più aperto e fruibile per tutti. Sarà necessario reperire ulteriori risorse e non sarà semplice, ma siamo determinati e ci stiamo già lavorando».

“Attraverso la Casa di Comunità – spiega il Sindaco di Garbagnate, Daniele Davide Barletta – Garbagnate accoglie uno spazio, dinamico e puntuale, di assistenza sociosanitaria e sanitaria non urgente: sono particolarmente soddisfatto. I Sindaci sono “autorità sanitarie del Territorio”, ed in tale ottica, mi preme rimarcare due qualità, che trovo preziose e non banali: il focus verso persone fragili ed anziani; l’idea di ‘equipe’ che sorregge l’impianto ‘strategico’ di tali strutture, ovvero la coesistenza sinergica di professionalità diverse.

Auspico tuttavia che, nel tempo, le Case di Comunità non siano gestite esclusivamente per smaltire le code al Pronto Soccorso, né che l’impostazione virtuosa di tali strutture divenga un palliativo per aggirare il problema della carenza dei Medici di Base. Da ultimo, porgo il mio personale ‘in bocca al lupo’ ai professionisti coinvolti, certo che daranno vita ad un modello di efficienza a cui ispirarsi”.

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