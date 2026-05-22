BTS: il nuovo concerto in diretta al cinema il 13 giugno

Arriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in differita.

Dopo l’apertura da record del ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’, le icone del pop mondiale BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) tornano nell’iconico stadio per uno straordinario ritorno a casa, segnando la loro prima esibizione nella venue dopo l’ultimo concerto completo come gruppo nel 2022.

Con 85 spettacoli in 34 città, il tour rappresenta la tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. La trasmissione da Busan segna il terzo evento cinematografico live del tour mondiale ‘ARIRANG’, dopo le riuscite dirette da Goyang e Tokyo in aprile.

La performance si terrà il 13 giugno, anniversario del debutto dei BTS, aggiungendo un forte valore simbolico proprio nelle settimane in cui il gruppo celebra la propria eredità artistica e il futuro.

I biglietti per l’evento live saranno disponibili da giovedì 28 maggio a partire dalle ore 15.00.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili su BTSLIVEVIEWING.COM. Gli orari delle proiezioni varieranno a seconda del territorio: in alcune regioni, incluse Nord e Sud America ed Europa, le trasmissioni saranno differite per adattarsi ai fusi orari locali.

Non sono soltanto una band: i BTS sono diventati un simbolo capace di unire milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre dieci anni di carriera, record infranti e una community internazionale tra le più attive e fedeli di sempre, il gruppo coreano ha trasformato il rapporto tra artista e pubblico in qualcosa di unico e assolutamente partecipativo.

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