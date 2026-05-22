Gruppo CAP nel “Leading Utilities of the World”

La green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano diventa una delle sole tre aziende italiane a far parte dell’esclusivo network internazionale, che riunisce le realtà idriche più performanti a livello globale.

L’ammissione premia il modello di gestione dell’azienda su tre fronti: l’integrazione della sostenibilità negli appalti, i risultati nell’economia circolare (con un riutilizzo delle acque reflue al 35,6% contro una media nazionale del 5%) e lo sviluppo di tecnologie predittive per il monitoraggio delle reti.

Un traguardo importante per la green utility che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano, che diventa così una delle pochissime eccellenze italiane – ad oggi se ne contano solamente altre due – a far parte di questo circuito ristretto.

“L’ingresso nel network Leading Utilities of the World rappresenta per noi un riconoscimento importante, ma lo viviamo soprattutto come uno stimolo a fare sempre meglio. In un momento storico in cui la gestione della risorsa idrica è messa a dura prova dai cambiamenti climatici e da scenari sempre più complessi, potersi confrontare direttamente con le realtà più avanzate del pianeta è un valore inestimabile. Non consideriamo questo ingresso come un punto di arrivo, ma come un’opportunità di scambio: vogliamo portare la nostra esperienza internazionale e, al tempo stesso, imparare dalle migliori pratiche dei nostri partner globali, con l’obiettivo di continuare a migliorare il servizio che offriamo ogni giorno ai nostri cittadini e al nostro territorio“. Commenta Michele Falcone, Direttore Generale di Gruppo CAP.

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