La terza edizione di Fiera Milano Live 2026 prende avvio con la prima delle sei serate più attese dell’estate, prodotte da Vivo Concerti.

È tutto pronto per Olivia Dean con l’unica data italiana del suo tour europeo The Art Of Loving – Live, venerdì 22 maggio 2026 @Fiera Milano (Rho).

Ad aprire la serata saranno Jalen Ngonda, cantante, autore statunitense e una delle nuove voci più interessanti del soul contemporaneo e Alice Phoebe Lou, cantautrice e musicista sudafricana che ha conquistato la scena indie internazionale.

Olivia Dean è pronta a conquistare anche Fiera Milano Live, una data che conferma la sua forte presenza anche nel nostro Paese.

L’artista porterà in Italia “The Art of Loving – Live”, il suo tour Europeo tanto atteso che illuminerà la sua ascesa come una delle voci più potenti della sua generazione, in cui l’artista si esibirà con brani estratti dal nuovo album The Art of Loving, tra cui le mega hit Man I Need, tra i brani più trasmessi in radio in Italia e So Easy (To Fall In Love), oltre che con le canzoni preferite dal suo pubblico quali Dive e The Hardest Part, tratte dal suo album di debutto Messy.

Anche per questa edizione, Fiera Milano Live si conferma uno spazio di aggregazione e intrattenimento, con un’area dedicata al divertimento e alla condivisione, pensata per vivere e catturare i momenti più significativi dell’esperienza, rendendo Fiera Milano Live ancora più coinvolgente.

Per accedere agli show, è necessario acquistare i biglietti in prevendita (online o presso i punti vendita autorizzati) oppure al botteghino in venue durante i giorni degli eventi, fino a esaurimento disponibilità. I titoli d’accesso sono nominali e si possono acquistare online sul sito ufficiale di FML.

Per tutte le info su trasporti e parcheggi consultare fieramilanolive.com/come-arrivare.

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