Patty Pravo: 4 LP in edizione limitata e numerata

Sono disponibili (QUI) i preordini di quattro dischi di Patty Pravo, in edizione limitata e numerata, su vinile trasparente naturale.

“Cerchi”, riproposto per la prima volta a 44 anni dalla sua uscita originale, insieme ai tre lavori appartenenti alla storica trilogia Philips: “Di vero in fondo”, “Per aver visto un uomo piangere e soffrire Dio si trasformò in musica e poesia” e “Sì… incoerenza”.

Originariamente pubblicato nel 1982, “Cerchi” torna finalmente disponibile dopo decenni di assenza dal mercato fisico e sarà pubblicato anche in digitale.

Registrato a San Francisco con la produzione di David Kahne, il disco rappresenta una fase di rinnovamento artistico per Patty Pravo, grazie a un sound che intreccia elettronica, rock e suggestioni new wave californiane.

L’artista raccontò che il titolo dell’album nasce dall’idea di una vita fatta di percorsi che ritornano, dove situazioni ed esperienze sembrano ripresentarsi nel tempo sotto nuove sembianze.

Anche la copertina conserva il fascino dell’edizione originale: realizzata negli Stati Uniti da Mario Convertino insieme allo Studio Kajun Graphics di San Francisco, presenta il nome dell’artista scritto nella variante “Patti”, dettaglio mantenuto anche in questa ristampa.

Il 12 giugno torneranno inoltre disponibili gli album della celebre trilogia Philips.

Con queste quattro ristampe, Universal Music celebra una stagione artistica fondamentale della cantante, riportando all’attenzione del pubblico la voce e l’eleganza interpretativa di un’autentica protagonista della musica italiana dagli anni Sessanta a oggi.

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