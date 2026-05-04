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“deric.”: primo disco omonimo del cantautore siciliano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Esce l’8 maggio in tutte le piattaforme digitali “deric.”, il primo disco omonimo del progetto firmato dal cantautore siciliano.

Un lavoro che raccoglie e mette a fuoco un percorso sonoro e identitario costruito negli ultimi anni, tra chitarre riverberate, elettronica, alternative rock e suggestioni post punk.

Un album compatto e coerente, attraversato da un filo rosso tematico e da una ricerca sonora che alterna minimalismo e stratificazioni, tensione e sospensione. “deric.” è un disco introspettivo e notturno, che sceglie atmosfere scure e ambientazioni dense per raccontare ciò che spesso rimane non detto.

deric
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«Ho scelto di intitolare il disco con il nome del progetto perché sentivo il bisogno di espormi senza filtri – racconta deric. –. Questo album è il punto in cui tutte le strade percorse finora si incontrano. È un lavoro che parla di incomunicabilità, di assenze, di rapporti che si incrinano quando le parole non bastano più. Ho cercato un suono che fosse coerente con questa tensione: a tratti minimale, a tratti ruvido, ma sempre sincero».

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