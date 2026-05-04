Dal 19 giugno al 25 luglio al Lazzaretto di Bergamo (Piazzale Lodovico Goisis,6) torna LAZZARETTO ESTATE, il progetto culturale estivo voluto e promosso dal Comune di Bergamo.

Per l’edizione 2026, il progetto inaugura un nuovo corso grazie al bando triennale recentemente aggiudicato a Shining Production, realtà attiva dal 2002 che rappresenta oggi tra i principali operatori nazionali nella produzione di concerti, festival e rassegne.

In oltre vent’anni di attività, ha lavorato in teatri, arene storiche e spazi urbani in tutta Italia, collaborando con enti pubblici, fondazioni culturali e partner privati, e portando sul territorio alcuni tra i nomi più rilevanti della scena musicale e dello spettacolo dal vivo.

L’edizione 2026 introduce un’importante evoluzione nell’area food & beverage, completamente ripensata per migliorare la qualità dell’esperienza del pubblico.

La proposta gastronomica si amplia con un’offerta più curata e diversificata, basata su materie prime selezionate, filiere locali e partner del territorio, grazie anche alla collaborazione con Confesercenti.

L’intera area è progettata secondo criteri di riduzione dell’impatto ambientale: eliminazione progressiva della plastica monouso, utilizzo di materiali compostabili o riciclabili, bicchieri riutilizzabili. Un approccio che unisce qualità, responsabilità e attenzione al pubblico, trasformando il Lazzaretto in un luogo di socialità consapevole e accogliente.

Un’attenzione particolare è dedicata anche all’accessibilità, con interventi mirati a rendere lo spazio realmente inclusivo e fruibile da tutte e da tutti. L’area è stata ripensata per migliorare i percorsi di accesso, la mobilità interna e la visibilità del palco, zone riservate e servizi dedicati alle persone con disabilità motoria. Sono infatti previsti più posti dedicati per persone con disabilità.

CALENDARIO

19 giugno – Arisa

25 giugno – Enrico Brignano in “Bello di mamma”

26 giugno – Daddy G dj set (ingresso gratuito)

27 giugno – Davide Van De Sfroos

28 giugno – Loredana Bertè

2 luglio – Evento a cura di Bergamo Jazz con Fatoumata Diawara

3 luglio – Elio e le Storie Tese in “TOUR À LA CARTE”

4 luglio – Max Angioni in “Anche meno – Round finale”

5 luglio – Spettacolo di danza contemporanea <AGE> di Collettivo cinetico

7 luglio – Gianluca Gotto in “Questione di karma”

10 luglio – I Musici di Francesco Guccini in “Da quarant’anni… Fra la via Emilia e il West”

11 luglio – Dardust

12 luglio – Rondò Veneziano

16 luglio – Stefano Nazzi in “Indagini Live 2026”

18 luglio – Evento a cura di Bergamo Jazz con Dee Dee Bridgewater

24 luglio – Negrita – Talk & Live con Gianmaurizio Foderaro

25 luglio – Festa di chiusura con Chiamamifaro e DJ set di Radio Number One (ingresso gratuito)

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla rassegna sul sito (presto online) www.lazzarettoestate.it.

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