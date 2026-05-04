Grande successo per il live show di NOSTALGIA 90, che venerdì 1 maggio, ha acceso il palco dell’Ex Base Nato di Napoli con uno spettacolo travolgente interamente dedicato alle hit più iconiche degli anni ’90.

Lo show ha registrato oltre 10.000 presenze, trasformando la venue in una grande pista a cielo aperto.

Un’esplosione di energia, musica e ricordi che ha fatto cantare e ballare il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, confermando il forte legame tra il format e il suo pubblico.

Questo il calendario degli eventi in programma (in aggiornamento):

22 maggio – Santopadre (FR)

23 maggio – Borgo Giuliano (PZ)

23 maggio – Bono (SS)

24 maggio – Cabras (OR)

31 maggio – Santa Maria del Cedro (CS)

13 giugno – Calcio (BG)

13 giugno – Malta

13 giugno – Gerano (RM)

16 giugno – Banzi (PZ)

19 giugno – Carmiano (LE)

19 giugno – Marcianise (CE)

20 giugno – Calvi Risorta, Fraz. Zuni (CE)

20 giugno – Anagni (FR)

25 giugno – Nola (NA)

26 giugno – Massafra (TA)

26 giugno – Bilbao Reggio Emilia

27 giugno – Alessandria

27 giugno – Paolisi (BN)

27 giugno – Terralba (OR)

3 luglio – Cassino (FR)

3 luglio – Città di Castello (PG)

4 luglio – Ponte (BN)

6 luglio – Castel San Giorgio (SA)

7 luglio – Succivo (CE)

10 luglio – Torre Suda (LE)

16 luglio – Anoia (RC)

16 luglio – Campomaggiore (PZ)

17 luglio – Mandria di Chivasso (TO)

20 luglio – Casagiove (CE)

21 luglio – La Maddalena

25 luglio – L’Aquila

25 luglio – Alba Adriatica

25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV)

25 luglio – Mandas (CA)

3 agosto – Montesano Salentino

4 agosto – Montesarchio (BN)

7 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)

8 agosto – San Pio delle Camere (AQ)

8 agosto – Montemesola (TA)

9 agosto – Brancaleone (RC)

14 agosto – Lula (SS)

15 agosto – Riccione

19 agosto – Ariano Irpino (AV)

21 agosto – Borore (NU)

22 agosto – Matinella di Albanella (SA)

23 agosto – Vallerano (VT)

28 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)

28 agosto – Cicciano (NA)

12 settembre – San Cipriano d’Aversa (CE)

19 settembre – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)

20 settembre – Arzachena (SS)

Per maggiori info: NOSTALGIA 90

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