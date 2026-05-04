17.3 C
Milano
martedì, Maggio 5, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

“Nostalogia 90”: il party show anni ’90 all’Ex Base Nato di Napoli

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
74
N90_Napoli.
N90_Napoli.

Grande successo per il live show di NOSTALGIA 90, che venerdì 1 maggio, ha acceso il palco dell’Ex Base Nato di Napoli con uno spettacolo travolgente interamente dedicato alle hit più iconiche degli anni ’90.

Lo show ha registrato oltre 10.000 presenze, trasformando la venue in una grande pista a cielo aperto.

Un’esplosione di energia, musica e ricordi che ha fatto cantare e ballare il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, confermando il forte legame tra il format e il suo pubblico.

Questo il calendario degli eventi in programma (in aggiornamento):

22 maggio – Santopadre (FR)
23 maggio – Borgo Giuliano (PZ)
23 maggio – Bono (SS)
24 maggio – Cabras (OR)
31 maggio – Santa Maria del Cedro (CS)
13 giugno – Calcio (BG)
13 giugno – Malta
13 giugno – Gerano (RM)
16 giugno – Banzi (PZ)
19 giugno – Carmiano (LE)
19 giugno – Marcianise (CE)
20 giugno – Calvi Risorta, Fraz. Zuni (CE)
20 giugno – Anagni (FR)
25 giugno – Nola (NA)
26 giugno – Massafra (TA)
26 giugno – Bilbao Reggio Emilia
27 giugno – Alessandria
27 giugno – Paolisi (BN)
27 giugno – Terralba (OR)
3 luglio – Cassino (FR)
3 luglio – Città di Castello (PG)
4 luglio – Ponte (BN)
6 luglio – Castel San Giorgio (SA)
7 luglio – Succivo (CE)
10 luglio – Torre Suda (LE)
16 luglio – Anoia (RC)
16 luglio – Campomaggiore (PZ)
17 luglio – Mandria di Chivasso (TO)
20 luglio – Casagiove (CE)
21 luglio – La Maddalena
25 luglio – L’Aquila
25 luglio – Alba Adriatica
25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV)
25 luglio – Mandas (CA)
3 agosto – Montesano Salentino
4 agosto – Montesarchio (BN)
7 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
8 agosto – San Pio delle Camere (AQ)
8 agosto – Montemesola (TA)
9 agosto – Brancaleone (RC)
14 agosto – Lula (SS)
15 agosto – Riccione
19 agosto – Ariano Irpino (AV)
21 agosto – Borore (NU)
22 agosto – Matinella di Albanella (SA)
23 agosto – Vallerano (VT)
28 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
28 agosto – Cicciano (NA)
12 settembre – San Cipriano d’Aversa (CE)
19 settembre – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
20 settembre – Arzachena (SS)

Per maggiori info: NOSTALGIA 90

Instagram | Facebook | TikTok YouTube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“deric.”: primo disco omonimo del cantautore siciliano
Articolo successivo
“Le Baccanti”: Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, dal 5 al 10 maggio
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy