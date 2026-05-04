Prosegue con grande successo il tour di “K-POP IS COMING”, lo show che porta sui palchi italiani l’energia e le musiche di uno dei fenomeni culturali più influenti a livello mondiale.

Il K-pop, reso celebre da gruppi come BTS e Blackpink, ha conosciuto una crescita straordinaria, espandendosi ben oltre la musica e affermandosi anche in ambiti come la letteratura, il cinema e il teatro.

“K-POP IS COMING” è un’esperienza immersiva che fonde musica dal vivo, narrazione e visual scenografici: ritmo, coreografie spettacolari e atmosfere intense accompagnano il pubblico in un viaggio dinamico e coinvolgente, dove suono, luce e movimento si incontrano in un’unica grande esplosione di energia.

«Il nostro tour – afferma Giuseppe Stancampiano, regista dello spettacolo – già andato in scena con grande successo in città come Napoli, Firenze, Roma, Bassano del Grappa e Rende, sta registrando un riscontro estremamente positivo, con teatri partecipati e un pubblico entusiasta composto da bambini e famiglie. Lo show, che si distingue per una produzione ricca e coinvolgente, ha un programma musicale che include una selezione ampia e dinamica di brani tra i più amati dai bambini, comprese le canzoni tratte dal celebre cartone animato, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza interattiva e coinvolgente. Il nostro obiettivo è realizzare spettacoli di qualità, capaci di emozionare e divertire, mantenendo sempre un rapporto di fiducia e trasparenza con il pubblico».

I biglietti per tutte le date sono acquistabili al seguente link: https://www.ticketone.it/eventseries/k-pop-music-is-coming-soon-4045748/.

Prossime date dello spettacolo prodotto da Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM:

10 maggio al Palamariva Live Club di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) alle ore 15.00

24 maggio al Teatro Regio di PARMA alle ore 15.00

24 maggio al Teatro Regio di PARMA alle ore 18.00

13 giugno all’Arena Verde Festival di CAPANNORI (LU) alle ore 21.00

18 luglio al Forte Bard di BARD (AO) alle ore 21.00

19 luglio alla Villa Erba di CERNOBBIO (CO) alle ore 18.30

22 luglio al Castello Carrarese di ESTE (PD) alle ore 21.30

26 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO alle ore 21.00

27 luglio alla Villa Bellini di CATANIA alle ore 21.00

2 agosto al Forum Eventi di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) alle ore 21.00

7 agosto alla Cagliari Fiera di CAGLIARI alle ore 20.30

8 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia di ALGHERO (SS) alle ore 20.30

10 agosto alla Follonica Summer Nigths / Parco Centrale di FOLLONICA (GR) alle ore 21.00

11 agosto al Castiglioncello Summer Festival di CASTIGLIONCELLO (LI) alle ore 21.00

12 agosto al Versiliana Festival di MARINA DI PIETRASANTA (LU) alle ore 21.00

16 agosto all’Arena dei Cedri di SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) alle ore 21.30

2 settembre al Bit Festival Parco di Serravalle di EMPOLI (FI) alle ore 21.00

18 ottobre al Palasport di BOLZANO alle ore 15.00

5 dicembre al Teatro Massimo di PESCARA alle ore 16.30

8 Dicembre al Teatro Palapartenope di NAPOLI alle ore 17.00 – NUOVA DATA

19 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE alle ore 17.00 – NUOVA DATA

19 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE alle ore 20.30 – NUOVA DATA

www.teatroapparte.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia