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lunedì, Maggio 4, 2026
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Massimo Gramellini: tour teatrale, dal 4 maggio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Massimo Gramellini foto Luca Moschini
Massimo Gramellini foto Luca Moschini

Un’ora che non compare nei programmi scolastici, ma che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita. È l’ora in cui si impara a sentire, a capire, ad amare.

Da questa idea nasce “L’ora di educazione sentimentale” lo spettacolo teatrale di Massimo Gramellini scritto con Simona Sparaco, con la regia di Enrico Zaccheo e prodotto da Savà Produzioni Creative e The Italian Literary Agency: un incontro intimo e coinvolgente che invita il pubblico a fermarsi e ascoltare.

Massino-Gramellini-foto-Luca-Moschini-
Massino-Gramellini-foto-Luca-Moschini-

In questo incontro teatrale – che è allo stesso tempo confessione, cura esorpresa – ognuno potrà riconoscere i propri nodi, le proprie domande, le proprie attese.

E forse, uscire dalla sala con un segreto in più: quello che serve per vivere l’amore senza smarrirsi.

Un’ora sola. Un’ora necessaria. Un’ora che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri.

Tour teatrale  Massimo Gramellini “L’ora di educazione sentimentale” 

04-mag                       Roma              Auditorium Conciliazione

17-mag                       Bologna           Teatro Europa Auditorium

8 giugno                     Milano               TAM teatro Arcimboldi Milano

13-lug                        Fiesole               Teatro Romano

https://www.instagram.com/massimogramelliniofficial/
https://www.facebook.com/massimo.gramellini

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