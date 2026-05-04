Massimo Gramellini: tour teatrale, dal 4 maggio

Un’ora che non compare nei programmi scolastici, ma che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita. È l’ora in cui si impara a sentire, a capire, ad amare.

Da questa idea nasce “L’ora di educazione sentimentale” lo spettacolo teatrale di Massimo Gramellini scritto con Simona Sparaco, con la regia di Enrico Zaccheo e prodotto da Savà Produzioni Creative e The Italian Literary Agency: un incontro intimo e coinvolgente che invita il pubblico a fermarsi e ascoltare.

In questo incontro teatrale – che è allo stesso tempo confessione, cura esorpresa – ognuno potrà riconoscere i propri nodi, le proprie domande, le proprie attese.

E forse, uscire dalla sala con un segreto in più: quello che serve per vivere l’amore senza smarrirsi.

Un’ora sola. Un’ora necessaria. Un’ora che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri.

Tour teatrale Massimo Gramellini “L’ora di educazione sentimentale”

04-mag Roma Auditorium Conciliazione

17-mag Bologna Teatro Europa Auditorium

8 giugno Milano TAM teatro Arcimboldi Milano

13-lug Fiesole Teatro Romano

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